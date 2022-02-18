Семь полезных дыхательных упражнений, которые помогут восстановиться после коронавируса: Простые схемы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

По оценкам экспертов, волна «омикрона» в России скоро пойдет на спад. И вместо заболевших мы получим людей с постковидным синдромом. Два года ученые разных стран собирали данные по ковиду и теперь делают выводы (конечно, пока по другим штаммам, но вряд ли этот будет добрее к переболевшим). За это время стало понятно, что нередко постковидный синдром тяжелее самой инфекции. Ведь он бьет по всем органам, которые были хотя бы немного не в порядке, даже если вы этого пока не подозревали.

ЛЕГКИМ ПОМОГАЕТ ПЕНИЕ

На одном из вебинаров, посвященных реабилитации детей после перенесенной коронавирусной инфекции, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева рассказывала, что одним из эффективных инструментов в реабилитации стали дыхательные техники: пение, пранаяма (упражнения из хатха-йоги) и дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Причем эти техники помогали восстановиться не только детям, но и взрослым.

Если петь вы можете и под караоке, и просто так, а пранаяму лучше постигать вместе с инструктором, то гимнастика Стрельниковой доступна для изучения каждому.

В основе гимнастики Стрельниковой резкие вдохи и выдохи, сопровождающиеся движениями, которые помогают сжимать и разжимать грудную клетку. В работу включаются руки-ноги, позвоночник. Благодаря такому необычному дыханию кровь наполняется кислородом, легкие расправляются. Многие называют ее эффективным средством не только реабилитации, но и профилактики различных инфекционных заболеваний. В том числе ковида. Гимнастику Стрельниковой практикуют уже много лет в различных клиниках Москвы.

7 ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Попробуйте и вы, ведь согласном многим отзывам, если делать основной комплекс гимнастики каждый день, то это поможет повысить работоспособность, снять стресс, повысить иммунитет. Всего в комплексе 11 упражнений, но и укороченный из семи отлично работает.

Основная суть — в резком шумном вздохе, будто вы с силой принюхиваетсь к чему-то. Выдох — почти незаметный. Каждое упражнение нужно сделать как минимум три раза. А потом повторить комплекс еще 2-3 раза.

1. Ладошки

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, ладони поднять до уровня лица, локти опустить.

Шумно, активно, но коротко вздохнуть и одновременно сжать кулаки. Выдохнуть плавно свободно, всем телом, разжав кулаки.

2. Погончики

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, смотреть перед собой, сжать кулаки, прижав их к поясу.

В момент глубокого шумного вдоха с силой выбросить кулаки вниз, будто что-то выкидывая, разжать кулаки и растопырить пальцы. На выдохе вернуться в и.п.

3. Повороты головы

Исходное положение: в

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

стать прямо, руки опущены.

Повернуть голову вправо, сделать короткий шумный вдох. Без остановки повернуть голову влево и снова кротко вдохнуть. Выдох легкий и пассивный между поворотами.

4. Насос

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, руки опущены.

Слегка наклониться вперед, согнув плечи и округлив спину, руки опущены. Коротко шумно, активно вздохнуть, будто нажимая на насос. Плавно выдохнуть и выпрямиться.

5. Кошка

no_titleno_title Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, кисти рук на уровне пояса, локти чуть согнуты.

Делать легкие, неглубокие, пружинистые приседания со скручиваниями влево и вправо. При повороте резко вздохнуть и выбросить руки в сторону, будто пытаетесь схватить птичку. На выдохе выпрямиться.

6. Обними плечи

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, руки согнуты в локтях на уровне плеч, кистями друг к другу.

Коротко шумно вздохнуть и обнять себя за плечи, руки должны двигаться параллельно друг другу. На плавном выдохе вернуться в исходное положение.

7. Большой маятник

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Исходное положение: встать прямо, руки опущены.

На коротком шумном вдохе наклониться к коленям. Поднимаясь, коротко выдохнуть и тут же шумно вздохнуть, чуть прогнувшись назад и обнимая себя за плечи. Вернуться в исзодное положение, спокойно выдыхая.

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