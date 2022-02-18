Семь полезных дыхательных упражнений, которые помогут восстановиться после коронавируса: Простые схемы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
По оценкам экспертов, волна «омикрона» в России скоро пойдет на спад. И вместо заболевших мы получим людей с постковидным синдромом. Два года ученые разных стран собирали данные по ковиду и теперь делают выводы (конечно, пока по другим штаммам, но вряд ли этот будет добрее к переболевшим). За это время стало понятно, что нередко постковидный синдром тяжелее самой инфекции. Ведь он бьет по всем органам, которые были хотя бы немного не в порядке, даже если вы этого пока не подозревали.
На одном из вебинаров, посвященных реабилитации детей после перенесенной коронавирусной инфекции, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева рассказывала, что одним из эффективных инструментов в реабилитации стали дыхательные техники: пение, пранаяма (упражнения из хатха-йоги) и дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Причем эти техники помогали восстановиться не только детям, но и взрослым.
Если петь вы можете и под караоке, и просто так, а пранаяму лучше постигать вместе с инструктором, то гимнастика Стрельниковой доступна для изучения каждому.
В основе гимнастики Стрельниковой резкие вдохи и выдохи, сопровождающиеся движениями, которые помогают сжимать и разжимать грудную клетку. В работу включаются руки-ноги, позвоночник. Благодаря такому необычному дыханию кровь наполняется кислородом, легкие расправляются. Многие называют ее эффективным средством не только реабилитации, но и профилактики различных инфекционных заболеваний. В том числе ковида. Гимнастику Стрельниковой практикуют уже много лет в различных клиниках Москвы.
Попробуйте и вы, ведь согласном многим отзывам, если делать основной комплекс гимнастики каждый день, то это поможет повысить работоспособность, снять стресс, повысить иммунитет. Всего в комплексе 11 упражнений, но и укороченный из семи отлично работает.
Основная суть — в резком шумном вздохе, будто вы с силой принюхиваетсь к чему-то. Выдох — почти незаметный. Каждое упражнение нужно сделать как минимум три раза. А потом повторить комплекс еще 2-3 раза.
1. Ладошки
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, ладони поднять до уровня лица, локти опустить.
Шумно, активно, но коротко вздохнуть и одновременно сжать кулаки. Выдохнуть плавно свободно, всем телом, разжав кулаки.
2. Погончики
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, смотреть перед собой, сжать кулаки, прижав их к поясу.
В момент глубокого шумного вдоха с силой выбросить кулаки вниз, будто что-то выкидывая, разжать кулаки и растопырить пальцы. На выдохе вернуться в и.п.
3. Повороты головы
Исходное положение: в
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
стать прямо, руки опущены.
Повернуть голову вправо, сделать короткий шумный вдох. Без остановки повернуть голову влево и снова кротко вдохнуть. Выдох легкий и пассивный между поворотами.
4. Насос
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, руки опущены.
Слегка наклониться вперед, согнув плечи и округлив спину, руки опущены. Коротко шумно, активно вздохнуть, будто нажимая на насос. Плавно выдохнуть и выпрямиться.
5. Кошка
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Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, кисти рук на уровне пояса, локти чуть согнуты.
Делать легкие, неглубокие, пружинистые приседания со скручиваниями влево и вправо. При повороте резко вздохнуть и выбросить руки в сторону, будто пытаетесь схватить птичку. На выдохе выпрямиться.
6. Обними плечи
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, руки согнуты в локтях на уровне плеч, кистями друг к другу.
Коротко шумно вздохнуть и обнять себя за плечи, руки должны двигаться параллельно друг другу. На плавном выдохе вернуться в исходное положение.
7. Большой маятник
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Исходное положение: встать прямо, руки опущены.
На коротком шумном вдохе наклониться к коленям. Поднимаясь, коротко выдохнуть и тут же шумно вздохнуть, чуть прогнувшись назад и обнимая себя за плечи. Вернуться в исзодное положение, спокойно выдыхая.
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