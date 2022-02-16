Самая высокая фигуристка, мексиканский одиночник, американская Маша Колокольчикова: за кого из зарубежных фигуристов мы болели, как за своих

Мексиканский фигурист Донован Каррильо стал настоящим героем Олимпиады. Фото: REUTERS

Выступление на Олимпиаде - это не только борьба за медали, но и истории преодоления. Подчас за спортсменов, не занявших призовых мест, но сумевших победить внешние обстоятельства, болеешь не меньше, чем за своих.

Фигурист из торгового центра

22-летний фигурист из Мексики Донован Каррильо, стал настоящим героем этой Олимпиады. Англоязычные масс-медиа говорили о нем чаще, чем о ком-либо другом. Не отставали и наши СМИ. А ведь Донован и близко не был в призерах: занял третье с конца место, показав 22 результат.

Но такой успех был вполне заслуженным. Донован стал первым за тридцать лет мужчиной-одиночником из Мексики, кто не просто отобрался на Олимпиаду, но еще и выступил в произвольной программе.

С фигурным катанием в Латинской Америке совсем плохо. В качестве примера можно вспомнить выступление фигуриста из Бразилии на Универсиаде, когда парень поставил антирекорд, заработав полтора балла за технику.

Когда видишь мексиканского одиночника - ожидаешь нечто подобное, но Донован оказался совершенным уникумом. В короткой программе он обошел на четыре позиции нашего Андрея Мозалева!

А ведь катков в Мексике - по пальцам одной руки пересчитать. Донован вынужден заниматься в торговом центре, толкаясь на льду с посетителями и хоккеистами. Окружающие смеялись над ним и дразнили девчонкой. А бедная семья мексиканца не могла себе позволить ни занятий, ни покупку дорогих коньков. Поэтому на экипировку фигурист зарабатывал краудфандингом, а четверные прыжки разучивал по интернету.

Донован Каррильо. Фото: REUTERS

- Какой верткий! - не удержалась от похвалы Ирина Слуцкая, когда Доновану удалось приземлить четверной тулуп. - Бывает, что смотришь на кого-то и остаешься равнодушным. А здесь - переживаешь как за себя самого.

Донован обаял зрителей не только своим прокатом, но и умными ответами во время интервью.

- Я мог бы жалеть себя и рассказывать о том, чего у меня нет. Но я смог добиться того, чего добился - потому что научился использовать то, что у меня есть, - сказал фигурист.

Донован признался, что мечтал бы заниматься у нашей Этери Тутберидзе, а ее девочек считает лучшими спортсменками.

Американская Маша Колокольчикова

Американскую фигуристку Марайю Белл очень любят в России и называют Машей Колокольчиковой. В этой девушке все прекрасно: и катание, и лучезарная улыбка, и какое-то совершенно наше лицо. Не зря журналист одного из телеканалов как-то раз назвал Марайю сестрой Алины Загитовой: девушки мало того что похожи, так еще и болели друг за друга на ответственных стартах.

Марайю Белл очень любят в России. Фото: REUTERS

Настоящая любовь от россиян обрушилась на Марайю пару лет назад, когда во время награждения на одном из турниров Марайя корректно исправила ошибку организаторов. Тогда американке, занявшей третье место, вручили золотую медаль. Но Марайя, заметив ошибку, обратила все в шутку. Со смехом сняла награду и сама надела ее на нашу фигуристку Алену Костроную, ставшую первой.

Не стоит думать, будто Марайя Белл - абсолютно неамбициозная девочка-припевочка. В родной Америке Марайю считают зверюгой вроде Тони Хардинг, "заказавшей" побои своих соперников. Два года назад на чемпионате мира Марайя "устранила" соперницу из Южной Кореи. Лучезарная американка наехала на Лим Ын Су во время разминки и порезала ей ногу коньком. После разразившегося международного скандала, бедная Лим призналась, что Мэрайя издевалась над ней долгие годы, поскольку обе девушки занимались у одного тренера.

Оставим на совести Марайи то, что произошло. На этих Олимпйских играх девушка выступила более чем достойно не только по программе, но и по-человечески. Марайя, в отличие от многих коллег по цеху, не побоялась встать на защиту наших спортсменок. Когда история с отсранением Валиевой только набирала обороты, американка сказала:

- Я была на тренировке российских фигуристок. Они делают все так, что все вопросы отпадают.

Марайя сохранила стойкость и после проката короткой, где она заняла промежуточную одиннадцатую позицию. Как ни старались журналисты развести спортсменку на критику, девушка осталась непреклонной.

Она сказала, что очень сочувствует Камиле, оказавшейся в такой ситуации и считает несправедливым наказывать спортсменок, делающих свое дело.

Некрасивая красавица

Когда Владимир Познер спрашивал у Этери Тутберидзе, кого та считает лучшей фигуристкой. Этери затруднилась ответить. Зато когда вопрос коснулся танцевальных пар безоговорочно назвала французскую звезду Габриэлу Пападакис.

Габриэла Пападакис. Фото: REUTERS

Пара Пападакис-Сизерон по праву считается легендой фигурного катания. Лучшие по технике скольжения, они двигаются как один человек, а постановки пары всегда очень оригинальны. В свое время шуму наделала "Аэробика" на музыку Константина Кинчева, где Габрила с Сизероном выступили в смешных костюмах из восьмидесятых годов.

Однако первое, что замечаешь, глядя на Габриэлу - это абсолютно не танцевальная внешность.

"Я удивляюсь, как она носом партнера не проткнула", - ворчат комментаторы.

Танцы на льду - мизантропический вид спорта, где спортсмена там рассматривают чуть ли не как лошадь. Физические данные француженки далеки от совершенства. Не очень ровные ноги, неидеальный профиль с выдающимся греческим носом.

- В любой другой стране, а не Франции, такую девочку вряд ли взяли бы в фигурное катание, - констатируют обсуждатели. Но парадокс Пападакис в том, что свое превосходство она доказала вопреки всему.

Пара Пападакис-Сизерон по праву считается легендой фигурного катания. Фото: REUTERS

"Первый шаг к банкротству – это решить, что у тебя в компании всё хорошо и тебя всё устраивает", - говорит Габриэла.

Спортсменка постоянно самосовершенствуется. Она играет на скрипке и гитаре, поет на четырех языках, а кроме того - слывет большой интеллектуалкой и книгочейкой, получив степень бакалавра по литературе.

Пападакис с Сизероном могли бы стать чемпионами на прошлых Олимпийских играх. Однако тогда случился казус. У Габриэлы расстегнулось платье, спортсменка вынуждена была танцевать, прикрывая грудь, из-за этого пара наделала немало ошибок.

На этой Олимпиаде с костюмом эксцессов не произошло. И хотя французы обошли наших Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, комментировавший танцы Илья Авербух поспешил заверить болельщиков, что все более чем честно. Пападакис -- великая и непревзойденная. А ритм-танец французов - шедевр, который войдет в копилку лучших танцев на льду.

Конкурентка из Японии

Короткая программа фигуристок доставила немало переживаний. Все наошибались от души и из тридцати девушек чисто откатали только двое. Наша Анна Щербакова и японка Каори Сакамото. Японке 22 года, в свое время она соревновалась еще с нашей Алиной Загитовой: четыре года назад во время выступления в японском шоу обе наши фигуристки устроили шутливый батл между собой. На пекинской Олимпиаде соперничество продолжилось уже с новым поколением российских фигуристок. Опередив нашу Трусову, Сакамота заняла промежуточное третье место и почти вплотную подошла к Щербаковой. Фигуристка показала себя настоящей спортсменкой не только на льду, но и во время интервью. Журналисты подначивали абсолютно всех, задавая вопросы не о личном прокате, а о ситуации с Камилой Валиевой. Сакамота отвечала сдержано и более чем достойно.

Kаори Сакамото. Фото: REUTERS

- Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да, - ответила она.

Самая высокая фигуристка

Фигурное катание любит невысоких спортсменов: так легче совершать сложные прыжки без риска травмироваться.

Негласный эталон для девочки -- не выше 165 см в 18 лет. Сама Этери Тутберидзе перевела свою дочь в танцы на льду, когда заподозрила, что Диана будет высокого роста. (Подозрения, впрочем не оправдались). Одной из самых высоких фигуристок нашего времени считалась итальянка Каролина Костнер, чей рост составял 169 сантиметров. Но выступающая за Беларусь Виктория Сафонова итальянку превзошла. Рост Виктории уже превысил 180 сантиметров. Как говорит Виктория, она сама не встречала на льду фигуристок выше себя самой.

Виктория Сафонова. Фото: REUTERS

Казалось бы, с таким ростом тебе нет места в катании. Однако Виктория доказывает обратное.

Когда-то девушка выступала за Россию и даже оставляла позади нынешних звезд - Щербакову и Трусову. Сейчас Сафонова выступает от Беларусь. По итогам короткой программы Вика вошла в двадцатку сильнейших фигуристок и будет представлять произвольную программу.

Очень сильная Грузинская сборная

На Олимпиаде в этом году участвует 14 бывших отечественных фигуристов. Больше всего мы болеем за грузинскую сборную, поскольку наибольшее скопление бывших соотечественников замечено именно там. Хейтеры даже ругаются, что Грузия стала Россией-2, но нам такой расклад только на пользу.

Например, в командных соревнованиях по фигурному катанию мы называли нашим тайным грузинским оружием выступающую за Грузию уроженку Тольятти Анастасию Губанову. Сильная одиночница могла обойти американку и подвинуть американскую сборную. Да и сама Анастасия говорила, что была бы рада помочь.

Анастасия Губанова. Фото: REUTERS

Губанова занималась у Елены Водорезовой, одно время ее называли даже основной соперницей Алины Загитовой, но дело испортил конфликт с тренером. Два года назад Водорезова отчислила Губанову из школы ЦСКА из-за "лени" и "проблем с весом". В итоге перспективную спортсменку пригласила Грузия, и на Олимпиаде по итогам короткой программы Губанова сала десятой.

Еще один успешный представитель этой страны - фигурист Морис Квителашвили.

Когда после короткой программы Морис занял пятое место, опередив наших трех фигуристов, диванные критики переполошились:

- Как мы могли потерять такого парня?

Морис Квителашвили. Фото: REUTERS

Дело в том, что Квителашвили долгое время выступал за Россию, однако, не совершив серьезных достижений, сменил спортивное гражданство. Неожиданно после перехода карьера "поперла": фигурист сумел завоевать бронзовую медаль Чемпионата Европы.

"Иногда и палка стреляет", - шутит по этому поводу тренер Этери Тутберидзе, намекая на рост Квителашвили. (Абсолютно нефигурнокатательные 180 см).

Морис действительно "выстрелил" на Олимпиаде. Произвольную спортсмен откатал чуть хуже, но в итоге оказался десятым, опередив на пять позиций нашего Марка Кондратюка.

Кстати, грузинский фигурист очень болеет за российских фигуристов и поддерживает их. Именно Мориса в первую очередь поблагодарил наш Кондратюк после прката в командном турнире.

- Спасибо, Морис! - сказал Марк, едва закончив произвольный прокат.

Квителашвили был замечен вместе с нашими фигуристами и во время выступления девушек. Он не уехал из Пекина, а остался, чтобы поболеть за девчонок и особенно - Камилу Валиеву.

- Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат, - уверен спортсмен.