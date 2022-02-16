Вера Алентова об изуродовавшем ее хирурге: "Вколол мне чертов жир в лицо"

Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Алентова впервые рассказала о неудачной пластике. Актрису давно подозревали в манипуляциях с лицом. Однако Вера Валентиновна молчала долгие годы. Теперь пришло время раскрыть правду.

Вера Алентова стойко переносила всеобщую истерию по поводу ее лица, сильно изменившегося несколько лет назад. Чего только про актрису не писали, какие только слухи и домыслы не обсуждали. Терпению звезды можно только позавидовать. Наконец, Вера Валентиновна сама решила расставить все точки над i и рассказала, что же произошло c ее лицом на самом деле.

Актриса сообщила, что никогда не делала уколы красоты, а ботокс, попробовав один раз, тоже больше никогда не колола. А вот к пластической хирургии она всегда относилась с уважением. "Я молчала бы на эту тему и дальше - но слишком много вранья прочитала о себе за это время. За свою долгую жизнь я четыре раза обращалась к пластике. И всегда удачно. В основном мне нужно было что-то подправить, когда я готовилась к съемкам", - поведала артистка.

Но однажды она поехала в другой город к врачу с деликатной проблемой, которой не занимались в Москве. Ей посоветовала доктора одна известная актриса. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но у специалиста был собственный метод. Он вкалывал пациентам их собственный жир в лицо.

"От всех предлагаемых им новшеств я отказалась... Доктор не успокоился, продемонстрировал фото своих клиенток. Одна из них была известной личностью и, на мой взгляд, после этой новейшей процедуры выглядела гораздо хуже, чем до нее. Но, чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: «Ну, может быть!..» И, хотя это были всего лишь слова вежливости, они оказались роковыми. Доктор вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", - описывает происходящее вдова Владимира Меньшова в своей автобиографии "Все не случайно".

Дочь актрисы Юлия Меньшова посоветовала маме пока не ездить на гастроли. Но Алентова поехала, придумав для коллег версию, что на лице у нее последствия операции кисты на челюсти.

"Ну, и зритель увидел меня тоже… Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты. Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому что жир, говорят, уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего. Но доктор сменил номер телефона... Думаю, доктору икается так же часто, как часто моют мои кости в соцсетях…" - поведала Алентова.