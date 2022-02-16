«Самую красивую страну» оценят и иностранцы

Объявлен основной состав жюри VIII конкурса «Самая красивая страна». Фото: рhoto.rgo.ru

Итак, объявлен основной состав жюри VIII конкурса «Самая красивая страна». В него по традиции вошел глава РГО, деятели культуры, знаменитые российские фотографы и 5 иностранных специалистов.

Российский состав жюри:

1. Сергей Шойгу – Президент Русского географического общества.

2. Константин Лейфер – Председатель жюри. Доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики».

3. Сергей Горшков – российский фотограф дикой природы, Лучший фотограф мира 2020 года по версии Wildlife Photographer of the Year.

4. Иван Вагнер – космонавт-испытатель «Роскосмоса».

5. Сергей Гармаш – актер театра и кино, режиссер, сценарист.

6. Наталья Григорьева - Литвинская - основатель и главный куратор Галереи Люмьер.

7. Владимир Машков – российский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

8. Юрий Смитюк – российский фотограф, победитель VII фотоконкурса «Самая красивая страна» (2021 г.) в номинации «Пейзаж».

9. Ольга Мичи – российский фотограф, специализируется на съемках живой природы и этнографических фотопроектах.

10. Юлия Петрова – директор Музея русского импрессионизма.

11. Зара (Зафира Мгоян) – российская певица, заслуженная артистка Российской Федерации.

Фотографии на конкурс принимаются до 10 апреля. Фото: рhoto.rgo.ru

Международный состав жюри:

1. Филипп Рос (Philippe Ros) – французский кинооператор, продюсер.

2. Марко Урсо (Marco Urso) – итальянский фотограф дикой природы и тревел-фотожурналист.

3. Эндрю Паркинсон (Andrew Parkinson) – британский фотограф дикой природы.

4. Мишель Рогго (Michel Roggo) – швейцарский фотограф дикой природы.

5. Лучано Гауденцио (Luciano Gaudenzio) – итальянский фотограф дикой природы.

Напомним, что фотографии принимаются до 10 апреля, причем можно прислать несколько снимков в разные номинации.

Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте проекта: https://photo.rgo.ru/