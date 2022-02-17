Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 февраля 2022 года: открывшаяся ложь о войне и разбитая мечта «Евровидения»

Участница политического пикета у стен посольства России в Варшаве. Фото: REUTERS

НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА

Украинская певица, победительница Нацотбора на «Евровидение-2022» Алина Паш заявила, что отказывается от участия в песенном конкурсе. Причина этому – та волна оскорблений, которую на нее вылили "патриоты" Украины за посещение "оккупированного Крыма" с нарушением украинского законодательства.

- Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню, — написала Паш на своей странице в соцсети. - С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидения".

Это не первый скандал такого рода. Напомним, в 2019-м аналогичная ситуация сложилась с другой исполнительницей. Тогда певица MARUV (Анна Корсун), которая победила в Нацотборе на Евровидение-2019, отказалась участвовать в конкурсе из-за условия не гастролировать в РФ. В результате Украина в том году на этом конкурсе представлена не была.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТ ПРОТИВНОГО

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала, чтобы Россия предоставила доказательства нежелания вторгаться на Украину. Доказательств вывода российских войск после завершения учений потребовали Киев, Вашингтон, Лондон и т.д. зеленский заявил, что не видит доказательств вывода войск РФ, а пресс-секретарь Белого дома объявила, что массовые захоронения в Донбассе в последние годы могут быть дезинформацией.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: REUTERS

Ну, если про презумпцию невиновности в США и на Украине, где требование мадам восприняли с энтузиазмом, ничего не знают, пора потребовать от Байдена доказательства нежелания изнасиловать вице-президента Камалу Харрис, а от Зеленского доказуху, что он не желает проделать то же самое с бывшим своим пресс-секретарем Юлией Мендель. Или с нынешним Никифоровым. В конце концов, вам нужны доказательства? Приезжайте и смотрите.

В ВЫШИВАНКАХ И С ГИМНОМ СССР

Масштабно прошло празднование "Дня Еднання" на Украине. Установленный президентом Зеленским "День единения" местное патриотическое население по указаниям сверху встретило в вышиванках и флагами Украины. В Верховной раде тоже пели гимн. Только не депутаты, а привезенный специально профессиональный хор, размещенный на балконе. Вот только агентство "Рейтер" несколько подпортило общую картинку, организовав прямую трансляцию прошедшей ночью с Майдана Незалежности. Наверное, чтобы не пропустить российские танки, которые пройдут по Крещатику. Кто-то умудрился врубить на всю центральную площадь столицу в разгар ночи гимн Советского Союза. Похоже, кто-то репетировал встречу русских войск. А они так и не появились.

А марш сторонников единства Украины в Одессе не набрал и пары сотен человек, хотя туда массово и под принуждением привлекали местных курсантов, в том числе, знаменитой Одесской мореходки. Похоже, новый рекорд про массовые шарики, фонарики и государственные флаги установить не удалось. Придется отыгрываться на рекордах по бутербродам с салом.

О СПОРТ! ТЫ КТО?

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от ОИ по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В пробах украинской лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата. В частности, в допинг-пробе спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Впрочем, даже с таким допингом результаты украинской лыжницы не впечатляли: в квалификации в спринте она стала 70-й, на 10-километровке — 79-й.

Но есть и хорошая новость. Наконец-то у украинской сборной появилась первая медаль, завоеванная на Олимпиаде. Ее принес украинец Александр Абраменко, завоевавший серебро в лыжном фристайле. Правда, что его ожидает на Украине по возвращении, неизвестно. Не исключено, что камни в голову. Абраменко, мало того, что заявил, что не намерен игнорировать своих друзей из сборной России, так еще и обнялся с российским спортсменом Ильей Буровым, завоевавшим в той же дисциплине бронзу.

УКРАИНА ПОД УДАРОМ ХАКЕРОВ

Вторые стуки продолжается DDoS-атака на украинские государственные веб-ресурсы, которая началась 15 февраля. Не работают или затруднен доступ к сетевым ресурсам Минобороны, ВСУ, МВД, местного аналога Госуслуг, ряда банков и т.д.

- Сейчас ситуация контролируема, DDOS-атака продолжается. Средние показатели атаки составляют десятки гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию, то есть целый ряд технологий атак на веб-ресурсы. Это свидетельствует о координации действий хакеров, о привлечении серьезного объема ресурсов. Однако ситуация контролируемая и Украина с этой атакой справляется, - заявил зампред Госспецсвязи Виктор Жора. Хотя еще ничего не известно, и расследование не дало никаких результатов, украинские власти не сомневаются, что в очередной раз столкнулись с "рукой Москвы".

ЕСТЬ ВРАГ – ЕСТЬ И СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба сообщил, что Киев официально обратился в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы по признанию ЛНР и ДНР. А президент Украины Владимир Зеленский своим Указом утвердил разработанную в декабре прошлого года СНБО "Стратегию Государственной безопасности Украины", в которой целый раздел "Безопасность среды и угрозы государственной безопасности" почти целиком посвящен России, которая, судя по всему, является единственной угрозой для Украины. Не местные нацики, не разворовавшие страну олигархи, не преступность, не власть с тарифным геноцидом населения и не террористы, а Россия. Ну, если "не выходит каменный цветок", вали все на нас, нам не привыкать.