Шесть из девяти призов Берлинского кинофестиваля отошло женщинам

«Золотого медведя» вручили испанскому «Алькаррасу» (Alcarràs) Карлы Симон - унылому семейному фильму, чье действие происходит в указанном в названии каталонском сельском муниципалитете.

Шесть из девяти имевшихся под рукой призов жюри под руководством режиссера М. Найта Шьямалана («Шестое чувство») отдало женщинам. «Золотого медведя» вручили испанскому «Алькаррасу» (Alcarràs) Карлы Симон - унылому семейному фильму, чье действие происходит в указанном в названии каталонском сельском муниципалитете. Семья фермеров с пятью детьми, как может, борется за свою землю, на которой выращивает персики (а старший сын украдкой и коноплю), но земля уходит из их рук, а государство низко ценит труд фермеров, поэтому в финале глава семьи садится за баранку трактора и сносит к испанской матери все плантации, в которые вложено столько труда и любви. Помните об этом, покупая испанские персики.

Гран-при жюри отошел «Фильму романиста» южнокорейского автора Хонг Сансу, снимающего, как минимум, по два фильма в год и всегда о мелких происшествиях в жизни интеллигенции. На прошлом Берлинале его награждали призом за сценарий. В этом году его удостоилась Лайла Стилер, написавшая фильм «Рабие Курназ против Джорджа Буша» (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush). Он воспроизводит реальную историю корпулентной турчанки из Бремена, чей сын был случайно схвачен в Афганистане и без суда на много лет заключен в американской тюрьме Гуантанамо, где его пытали только на том основании, что он мусульманин.

Награду за режиссуру отдали маститой француженке Клэр Дени за картину «Обе стороны лезвия» (Both Sides of the Blade). Призы за лучшую мужскую и женскую роль на Берлинале отменили еще в прошлом году, поэтому приз за главную и второстепенную роли, как и в прошлом году, тоже ушли к женщинам. Первого была удостоена Мелтем Каптан, сыгравшая заглавную роль в упомянутой выше политической мелодраме Андреаса Дрезена «Рабие Курназ против Джорджа Буша». Второй ушел в руки Лауры Басуки за индонезийскую “Нану” (Nana).

Приз жюри достался мучительному мексиканскому произведению «Одеяние из драгоценностей» (Robe of Gem) дебютантки Наталии Лопес Гальярдо - хронике женского харассмента в мексиканской глуши. Хронике настолько поэтической, что кто кого там притесняет, не очень понятно.

Специальным «Серебряным медведем» за выдающийся вклад был вознагражден французский кампучиец Рити Пан за еще одну довольно невыносимую вещь под названием «Все будет хорошо» (Everything Will Be OK), типичным для картины об апокалипсисе, после которого, по мысли автора, на земле останутся только животные, точнее их глиняные статуэтки. Они будут в ужасе смотреть страшные документальные кадры о том, что люди творили с планетой и самими собой прежде чем, слава Богу, все вымерли.

Наконец, нижайшей награды - специального упоминания, удостоился депрессивный швейцарский «Кусок неба» (A Piece of Sky) - представитель целой «линейки» европейских фильмов, подробнейшим образом описывающих процесс умирания. Полотно Михаэля Коха рисует прискорбную картину угасания молодого фермера из-за опухоли мозга.

«Кусок неба»

Сказать, что большинство берлинских призеров не вызовет большого интереса даже у героической «артхаусной» публики - значит преуменьшить трагизм ситуации. Нынешний Берлинале - третий подряд большой кинофестиваль, на котором награждают, мягко говоря, не лучшие фильмы, которые впоследствии с треском проваливаются в прокате, не получат номинаций на «оскары» и «глобусы». Политическая повестка сейчас как никогда бьет по искусству - оно оказывается в тени у маргиналий, устраивающих «прогрессивный» истеблишмент.

Во второй, экспериментальной, конкурсной секции Encounters не мог не победить фильм «Мутценбахер» (Mutzenbacher) Рут Бекерман - документальное исследование сексуальности, точнее мужского к ней отношения под влиянием тех необратимых изменений, что произошли в этой сфере по сравнению с прошлым веком. Режиссер приглашает на кастинг фильма по мотивам знаменитого порноромана «Жозефина Мутценбахер, или история венской шлюхи, рассказанная ей самой» (его авторство, между прочим, приписывают сочинителю детской книжки про Бемби) желающих принять в нем участие мужчин самых разных возрастов и профессий и фиксирует свои собеседования с ними.

«Мутценбахер»

Приз за лучшую режиссуру в этой секции отдали картине Сирила Шаублена «Беспокойство» (Unrueh /Unrest) - великолепной выделки медитации о зарождении анархизма в месте, где этого меньше всего можно было ожидать, - в живущей по четкому расписанию стране Швейцарии с ее культом точного времени и общественного порядка. Одним из главных героев является русский картограф и революционер Петр Кропоткин: фильму предпосланы его слова о том, как он стал анархистом, проведя несколько недель со швейцарскими часовщиками. Картина удивительно скадрирована и своей аутентичностью в погружении в дела давно ушедших дней напоминает работы Александра Сокурова.

«Беспокойство»

«До пятницы, Робинзон» (See You Friday, Robinson) иранки Митры Фарахани одарили спецпризом. Это видеоэссе о дистанционном общении и виртуальных встречах (еncounters) Жан-Люка Годара и иранского писателя и режиссера Эбрахима Голестана, полное милейших домашних подробностей из жизни обоих культурных деятелей. Годару за 90, Голестану - уже 100, но они перебрасываются и-мейлами, снимают друг для друга загадочные мемы, которые потом с увлечением расшифровывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская короткометражка "Трэп" Анастасии Вебер получила "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале

"Трэп" – дипломная работа режиссера, снятая в Санкт-Петербургской школе нового кино (подробнее)

Красота летающего железа

На Берлинском кинофестивале показали российский фильм «Брат во всем» Александра Золотухина (подробнее)

В российском кино появился свой Тимоти Шаламе

Его зовут Марк Эйдельштейн, и он сыграл в фильме «Страна Саша», показанном на Берлинском кинофестивале (подробнее)