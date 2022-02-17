Анна Семенович показала, как она выглядит после липосакции

Анна Семенович сделала липосакцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале февраля Анна Семенович сделала липосакцию: певица удалила лишний жир из рук, а также в зоне подбородка и шеи. О том, что она решилась лечь под нож хирурга, 43-летняя артистка рассказала в Инстаграме. Спустя две недели Семенович показала подписчикам результаты операции. Экс-солистка группы «Блестящие» продемонстрировала, как сейчас выглядит ее лицо.

Певица опубликовала фотографии, сделанные в клинике и поделилась своими ощущениями.

- Конечно, отёк ещё есть, уйдёт он окончательно через пару месяцев, - рассказала Семенович. - Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит, руки стали гораздо тоньше и подтянутей. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отёк, который я убираю с помощью физиотерапии.

Певица удалила лишний жир из рук, а также в зоне подбородка и шеи. Фото: Инстаграм.

Две недели Семенович ходила в специальном послеоперационном белье, но теперь врачи разрешили певице обходиться без них.

- Я снимаю с сегодняшнего дня специальное белье с рук и повязку с головы , но ночью пока буду спать в них для лучшего эффекта, - рассказала певица.

Певица опубликовала фотографии, сделанные в клинике и поделилась своими ощущениями. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, Анна окончательно пришла в себя после операции. Накануне она побывала на дне рождения своей коллеги Ирины Дубцовой, устроившей праздник по поводу своего 40-летия. Семенович поделилась фотографиями с вечеринки, на которых она отлично выглядит. Теперь артистка поставила себе цель похудеть на 7 килограммов. Добиться этого, по ее словам, она собирается спортом и умеренностью в еде.

Ранее Анна не жаловалась на лишние килограммы. Напротив, певица всегда подчеркивала, что полюбила себя в своем нынешнем весе. По словам Семенович, она давно перестала комплексовать из-за мнений чужих людей. Певица предупредила: ее не волнует, что ее тело считают несовершенным.

- Не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги. Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей! –говорила артистка своим подписчикам в Инстаграме. - Раньше я очень ждала похвалы от общества, для меня было важно, чтоб меня хвалили другие. Раньше я истязала себя самоедством и постоянными упрёками, я вообще не умела ценить себя и от этого так сильно страдала. Сейчас я сама хвалю себя, и это самое ценное на пути к счастью и любви к себе.

Анна чувствует себя хорошо и уже снимает сторис для Инстаграма.

В 2017 году Семенович призналась, что страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Пышный бюст артистки, ставший ее визитной карточкой, доставляет ей немало мучений. Певица жалуется на боли в спине и носит специальные бюстгальтеры, распределяющие нагрузку. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.