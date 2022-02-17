«Отдаю все силы ради гармонии!»: Дима Билан отметил 40-летие на сцене

Дима Билан, отметивший в декабре 40-летие, решил разделить свой первый серьёзный юбилей с поклонниками. Фото Александры Никольской

Две сцены, сверхновые 3d -экраны с завораживающей графикой и почти три часа живого разговора со зрителем.

Дима Билан, отметивший в декабре 40-летие, решил разделить свой первый серьёзный юбилей с поклонниками, дав два аншлаговых концерта в Крокусе.

Фото Александры Никольской

Подготовка к шоу не обошлась без «приключений». Артист заболел омикроном, но его вовремя подхватили врачи 52-ой больницы. Им и всем российским медикам Билан посвятил на концерте свой хит Believe.

Одна из сцен на концерте сначала превратилась в огромное зеркало, в котором отражался зал, потом трансформировалась в парящий над партером подиум, где артист как на ринге «сражался» со своими партнершами по дуэтам - Zivert и Мари Краймбрери.

Фото Александры Никольской

29 песен, как отражение 20-летнего творческого пути Билана. От «Хулигана» до нынешних песенных боевиков артиста. Было много диалогов со зрителями. Фактически исповедь. Мол, совмещать сцену и реальную жизнь бывает сложно, все силы отдаются поиску гармонии.

-Происходит такая невероятная подмена, когда на сцене ты чувствуешь себя гораздо больше в жизни и в настоящем, чем, когда закрываются кулисы, - признался артист.

-И очень хочется сохранять это душевное равновесие, гармонию, но это не очень просто.

А перед песней «Хулиган» Билан в шутку заметил, что песни бывают пророческими. Дескать, тоже порой заносит на поворотах, но ориентиры не дают свернуть не в ту степь.

Фото Александры Никольской

-Нет каких безвыходностей или безысходностей, выход всегда есть. Если что, его всегда можно нарисовать и выйти хоть в стену. Эмоциональный интеллект иногда бывает не только 3D, но и 5D. Поэтому бывают сложности, - философски заметил артист.

В финале шоу Билан поблагодарил Яну Рудковскую за поддержку и многолетнее партнёрство. Яна дефилировала по вип-ложе в роскошном чёрном мини, обнажавшим стройные ножки продюсера.

Фото Александры Никольской

Поддержать Диму пришла вся семья: звезды Большого театра Сергея Филина, дизайнер Яна Расковалова, телеведущая Ксения Бородина, певица Теона Контридзе, Анна Калашникова и другие знаменитости.

Ну, а в вип-партере за Диму болел его самый главный зритель - младшая сестра Аня, которая сейчас тоже пробует силы в шоу-бизнесе и мечтает о дуэте с братом.

Билан не раз признавался, что реализует свой отцовский инстинкт в своей младшей сестре.

Сначала отправил сестру на обучение в американскую киношколу, сейчас поддерживает ее стремление стать артисткой. И даже, как говорят, готовит с Аней дуэт.

Фото Александры Никольской

После концерта Дима пообщался с «акулами пера», поделился, что 40 лет для него определённый рубикон. Мол, как и всем, пришлось не раз пережить разочарования и предательство близких.

-Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто – по-настоящему, кто – понарошку, — поделился Дима Билан.

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