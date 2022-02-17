Байдену не верим: Американцы на Украине не верят в истерию с российским вторжением

Есть еще люди, которых официальная пропаганда не свела с ума Фото: REUTERS

Бежать или не бежать? Вот основной вопрос, который в последние дни заботит не только представителей власти и олигархов Незалежной, но и граждан других государств. Особенно это касается американцев, которых прямо призывали покинуть Украину в связи с готовящимся «российским вторжением», готовым якобы начаться с минуты на минуту.

И тем удивительнее узнавать, что есть еще люди, которых официальная пропаганда не свела с ума. Такие, как например американец Шон, который последние 8 лет строит бизнес в Киеве. Он откровенно не верит в страшный сценарий, описываемый западными СМИ, и предпочитает оставаться на Украине.

– Пусть Байден говорит, что хочет, а я не собираюсь поддаваться панике и покидать страну, которую уже давно считаю родным домом, – заявил Шон журналистам BBC.

Но, как говорится, береженого бог бережет – тещу, жену и двух дочерей, которыми он обзавелся уже на Украине, Шон отправил во Львов.

Кстати, в свете гипотетической агрессии России Львов стал меккой для многих иностранцев. Подальше от Киева, поближе к границе Евросоюза, а там будет видно – примерно так рассуждает значительная часть граждан с иностранными паспортами. А в случае чего и вернуться недолго: не такая она и большая, Украина – от Киева до Львова немногим более 500 километров.

А вот американка Алиса Дэй, живущая в Днепре (бывший Днепропетровск), решила никуда не ехать вообще. Она боится «вторжения», но верит, что этого не случится, поскольку Владимир Путин так пообещал.

А еще у Алисы двое иждивенцев – теленок и поросенок. Будучи убежденной зоозащитницей, Алиса выкупила животных, чтобы спасти их от убоя, и держала в съемной квартире. Закончилось тем, что соседи вызвали полицию и заставили сдать животных в приют, где Алиса их навещает и подкармливает.

Кстати, большинство граждан США, живущих сейчас на территории Украины, заявляют, что из посольства с ними никто не связывался, помощи не предлагал и инструкций не давал. Но это-то как раз и неудивительно – слишком хорошо все помнят «тактическое отступление» американцев из Афганистана.

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