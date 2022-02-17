Президент Израиля неожиданно для всех решил сменить внешность

Дни скорби уже прошли, а с бородой президент так и не расстался – 14 февраля в соцсети появилось его новое фото с первой леди, которую он поздравил с Днем влюбленных

Президент Израиля Ицхак Герцог, носящий неофициальное звание одного из самых элегантных политиков в стране, неожиданно сменил имидж и отпустил бороду, что значительно изменило его внешность.

Ранее 62-летний Герцог появлялся на публике исключительно чисто выбритым, потянутым и в хороших костюмах.

Впервые со щетиной на лице политик был замечен во время одного из зарубежных визитов в январе этого года. Тогда помощники президента объяснили изменения во внешности своего босса трауром – 10 января в возрасте 97 лет ушла из жизни мать Ицхака Герцога, Ора.

По словам людей, приближенных к главе государства, политик соблюдал принятый у евреев траур после потери близкого человека, и, как предписывает иудаизм, на 30 дней отказался от бритья.

Дни скорби уже прошли, а с бородой президент так и не расстался – 14 февраля в соцсети появилось его новое фото с первой леди, которую он поздравил с Днем влюбленных. Многие предполагают, что политик решил изменить имидж после множества комплиментов, поступивших ему после того, как он отпустил бороду.

Ицхак Герцог занял пост президента Израиля в июле прошлого года, сменив Реувена Ривлина. Отец нынешнего главы еврейского государства, Хаим Герцог, тоже был президентом, и находился на этом посту в течение 10 лет – с 1983 по 1993 год.

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