Тайцев возмутило переименование Бангкока

Привычное для нас название «Бангкок» стало для столицы Таиланда официальным в 2001 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отныне столица Таиланда, город Бангкок в официальных документах будет именоваться как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Город Ангелов - Великая Столица) – такое решение огласил Королевский ученый совет Таиланда.

Нововведение привело в бешенство граждан страны, которые устроили бурю протеста. Пока в социальных сетях.

Народное возмущение достигло такого накала, что власти Таиланда выпустили специальное разъяснение, в котором сказано, что именно так город назывался всегда, и запрещать привычное «Бангкок» никто не собирается – старое название можно будет употреблять в неофициальной обстановке. Кроме того, даже в официальных документах это название можно будет ставить в скобках после утвержденного.

Впрочем, власти лукавят, поскольку полное название города, известного как Бангкок на тайском языке звучит куда как более длинно: «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом».

Причем, даже этот вариант не совсем полон – из-за архаичности оригинала смысл целых кусков названия ускользает не только от переводчиков, но и от местных старожилов. И потому от них было принято отказаться.

Немудрено, что полное название города внесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное.

Школьников в Таиланде заставляют учить официальное название столицы, после этого жители государства с этим «многословием» практически не сталкиваются.

Привычное для нас название «Бангкок» стало для столицы Таиланда официальным в 2001 году.

Да и сам Таиланд приобрел свое современное название лишь в конце 30-х годов прошлого века. А до этого было королевство Сиам, навсегда оставившее в языке «сиамских близнецов» и «сиамских кошек».

Впрочем, смена названий целых стран не такое уж редкое дело. Достаточно вспомнить королевство Свазиленд в Южной Африке, ставшее в 2018 году Эсватини; Бирму, в 1989 году превратившуюся в Мьянму; Камбоджу, некоторое время бывшую Кампучией, или африканскую страну Буркина-Фасо, до 1984 года носившую название Верхняя Вольта.

Про города и говорить не приходится. Так украинский Луганск, побывав Ворошиловградом, вновь стал Луганском, Днепропетровск в свете декоммунизации в Незалежной превратился в Днепр, а столица Казахстана вообще меняла название множество раз: Акмолинск – Целиноград – Акмола – Астана – Нур-Султан.

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