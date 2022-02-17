Геннадий Онищенко: У всех 11 моих внуков есть антитела к COVID-19. Чувствуют ребятишки себя хорошо

Геннадий Онищенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко прокомментировал обозревателю KP.RU Александру Гамову новость о том, что испытания антиковидной вакцины для детей 6 – 11 лет натолкнулись на неожиданное препятствие. Оказалось, что у всех детей 6 – 11 лет в Москве выработался естественный иммунитет к коронавирусу.

- Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко. Я к вам обращаюсь прежде всего не как к академику, а как к дедушке 11 внуков. Сегодня ночью пошла информация, и Гинцбург комментирует, и другие деятели медицины, о том, что в Москве у всех детей от 6 до 11 лет есть антитела от COVID–19, то есть они переболели коронавирусом. А как ваши внуки?

- С моими внуками все хорошо, они ходят в школу, в детский сад, часть находится на домашнем режиме… Если у них это (антитела к COVID-19. - прим.авт.) есть, то я нисколько не удивлюсь, это обычный эпидемический процесс.

Другое дело, что дети - на первых этапах пандемии - переносили ковид «в виде носительства» или бессимптомного протекания болезни.

А вот уже на «Омикроне»... Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко как раз заявил, что где-то порядка 15% детей уже болеют. Это говорит о том, что мутация коронавируса сделала его явно проявляемым в ранних возрастных группах популяции.

Поэтому то, что ребятишки приобрели этот иммунитет, это хорошо, очевидно, без большого вреда для своего здоровья.

А что касается стратегии нашей профилактики, то ведь, смотрите, китайцы еще год назад, примерно в то же время, когда и Соединенные Штаты, сделали вакцину для детей. Мы с этим опоздали.

Но теперь… Вчера была объявлена такая цифра, что в России где-то порядка 40 или 60 тысяч привитых детей от коронавируса. Но поймите, на 17 миллионов школьников это даже не статистически значимая величина.

- Скажите, а дедушка Онищенко принимал участие в лечении внуков или, может быть, это именно вы и обнаружили у них антитела?

- Скажу одно... Это говорит о том, что мы становимся более мудрыми как популяция и более серьезно относимся к этим вопросам.

Лично я этих экспериментов с детьми не проводил. Хотя был период, когда эти скрининговые тесты моя дочь (она у меня врач) покупала и ставила себе, своим детям, и это вполне нормальный процесс.

То есть, это пока определение самого наличия вируса, то есть - диагностические тесты. А если необходимо - это уже тест другой, более глубокий, который определяет, есть ли у меня антительный ответ после прививки, или после перенесенного заболевания, или - вообще.

А потом - вы должны помнить, что с самого начала, когда появился коронавирус, мы же говорили, что от 40 до 60% людей, но не старшей возрастной группы, а экономически активного возраста, переносят его вообще бессимптомно. (В этом и коварство в определенной мере.) Здоровое молодое население как бы болеет, не знает об этом, заражает старшее, и все беды мы видим с вами именно в старшей возрастной группе.

- Ваша дочь с вами советовалась?

- Ну а как же.

- И еще вопрос. Что бы вы хотели пожелать дедушкам и бабушкам, чтобы они не паниковали сейчас, прочитав эту информацию?

- Дедушкам? Ну, во-первых, они паниковать точно не будут, они мудрые люди.

- А бабушки?

- И бабушки, и дедушки... Самое главное, что от них сегодня требуется, забыть про «Омикрон», забыть про коронавирус, вернуться к полноценному воспитанию детей. Они проходят тот возраст, который потом уже никак не поправишь.

- Вы мудрый дедушка.

- Ваша мудрость, ваша любовь, ваша энергетика не только от «Омикрона» спасет, а еще и от других серьезных заболеваний.

- Академик Онищенко – мудрый дедушка 11 внуков, - он не исключает, что все его внуки имеют антитела к COVID–19. Спасибо вам огромное.

- Вы сделали несколько поспешный вывод, ну, да Бог с вами.

- Почему? Это вы сделали.

- Всего доброго.

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