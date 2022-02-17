Деликатные проблемы у Кристины Асмус возникают не впервые Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После выхода нашумевшего фильма "Текст" съемочный график Кристины Асмус расписан по минутам. Последние два года она работает без выходных, проекты несутся один за другим: "Китобой", "Булки", "Люся", "Хочу замуж", "Декабрь", а ведь актриса еще играет в театре Ермоловой, где у любимицы худрука Олега Меньшикова сплошь главные роли. Из-за этой гонки у 33-летней Асмус уже не раз сбоило здоровье: повышенное давление, бессонница, мигрени, порванные связки...

Вот и на этот раз съемки обернулись для звезды самой настоящей больницей, хотя никакого экстрима в кадре не предполагалось. Всего-то делов: сделать депиляцию подмышек.

- Снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось 10 минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски, я спросила как ими пользоваться? Я такие полоски видела только в кино и очень примерно представляла, что это, и как работает, - рассказала Кристина в Инстаграме, сопроводив текст фотографиями с жалобным выражением лица и кровавыми пятнами в подмышке. - Объяснили, что надо разогреть их в ладонях, потом наклеить на подмышки и еще растереть, как бы впечатывая воск. Но что-то пошло не так.

Кристина Асмус получила ожоги на съемках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Услышав "Камера. Мотор. Начали!", актриса, как и положено, рванула злополучные полоски с кожи. Оказалось больно, но терпимо. И тут режиссер попросил еще один дубль.

- И вот его я уже не смогла доиграть. Отрывать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Дальше как во сне - лед, перекись, адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги, - драматично описала актриса. - Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами, кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. Все ради вас, дорогие зрители!

Впрочем, деликатные проблемы у Кристины Асмус возникают не впервые. Так, много лет назад косметолог своими грязными кистями занесла актрисе подкожного клеща, из-за чего лицо артистки на долгие месяцы покрылось буграми и акне. С трудом избавившись от этой заразы, звезда раз и навсегда запретила помощникам прикасаться к ее лицу руками и теперь каждый раз на площадке требует от них стерильных инструментов.