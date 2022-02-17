Звезды на модном показе: Собчак в "леопарде", а Рената Литвинова - в платье невесты

Ксения Собчак на показе Антонио Марраса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модный показ итальянского кутюрье Антонио Марраса, который привез в Москву свою новую коллекцию осень-зима 2022/2023, превратился в пышное театрализованное действо. Вместо подиума на полу настелили ковры, а рядом с вышагивающими моделями плясали профессиональные танцовщики. Да и декор подобрали соответствующий: бархат, зеркала, раритетная мебель, античные скульптуры - все для ценителей винтажной темы. Оказалось, художник вдохновлялся советско-итальянским фильмом Никиты Михалкова "Очи черные", за который исполнитель главной роли Марчелло Мастроянни в 1987 году получил приз Каннского кинофестиваля и даже был номинирован на "Оскар".

Антонио Маррас. Фото: Иван МАКЕЕВ

Именитый режиссер на показ не пожаловал, зато среди зрителей была замечена его младшая дочь, актриса Надежда Михалкова, которая и сама недавно пересела в режиссерское кресло, сняв свой первый сериал "Номинация". На светские беседы с репортерами Михалкова не стала тратить время, а вот фотографам позировала с удовольствием.

Надежда Михалкова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, рассуждать о моде не стали и остальные звезды. Так, Ксения Собчак в леопардовом костюме и колготках в сеточку появилась на показе за целый час до начала, попозировала с бюстом Венеры Милосской и была такова. Ингеборга Дапкунайте широко улыбалась, но дальше улыбок дело не пошло: все вопросы актриса просила задавать ее директору. Ну а Рената Литвинова, которой на показе была уготована роль главной модели в свадебном платье, не вышла к публике после проходки, хотя зал принимал ее бурными овациями.

Зато чуть более разговорчивым оказался Влад Лисовец, назвавший Марраса большим художником в отличие от остальных дизайнеров-коммерсантов. Сайту kp.ru стилист рассказал, что носить девушкам этой весной, чтобы быть модными.

- Лак, бархат, вельвет, мини-юбку, высокие сапоги, большие очки, среднюю длину волос и побольше улыбаться, - без запинки выпалил Лисовец свои рекомендации.

Влад Лисовец. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, с коллекцией Антонио Марраса эти советы не совпали: она-то осенне-зимняя. Девушек дизайнер одел в длинные платья с кружевом, вязаные купальники и свитера, свободные брючные костюмы и юбки ниже колена. Кстати, мужчинам этот предмет гардероба, по мнению мастера, тоже подходит: парней-моделей дизайнер нарядил в юбки на манер шотландского килта и короткие брючки с гольфами. Оказалось, этот "лук" Маррас предлагает российским мужчинам и в повседневной жизни.

- Юбки - не только для подиума, - эмоционально заявил кутюрье kp.ru. - Например, вчера в Москве мы видели на улице мужчину в юбке и даже сфотографировались с ним. Сейчас границы пола стираются, и это абсолютно нормально!

Рената Литвинова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллекция Антонио Марраса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Показ Антонио Марраса. Фото: Иван МАКЕЕВ