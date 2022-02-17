Бандита задержали через 23 года после теракта на Кавказе

Машаева уже допросили и предъявили ему обвинение Фото: Оперативная съемка

Сотрудники Федеральной службы безопасности России распространили кадры задержания 48-летнего жителя села Кизляр Моздокского района Северной Осетии Машаева Эльдара Султановича. Выяснилось, что 23 года назад он входил в бандформирования Басаева и Хаттаба, которые в августе 1999 года совершили нападения на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. Тогда ему было 25 лет.

С тех боевых столкновениях и терактах погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

- В ходе работы совместно со Следственным комитетом России была сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении Эльдара Машаева, который не понес за совершенные преступления уголовного наказания, - отметили в ФСБ России.

Машаева уже допросили и предъявили ему обвинение по статьям "бандитизм, "вооруженный мятеж" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Он будет ожидать суда под стражей.

В ФСБ России подчеркнули, сотрудники ведомства, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжают активные мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет избежавших уголовной ответственности.

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