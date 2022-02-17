Одноклассники открыли грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

Прием заявок на грантовый конкурс в первом квартале продлится до 28 февраля

ОК объявляют о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тысяч рублей на счёт в рекламном кабинете ОК. Проект продолжит серию инициатив социальной сети в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в ОК. Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий — быть проверенным партнером сервиса Добро Mail.ru, вести группу в ОК и наполнять ее уникальным контентом, релевантным теме фонда. С подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке.

Подать заявку можно через личное сообщение в группу «Социальные проекты ОК». Заявка должна включать в себя название фонда с ссылкой на группу в ОК, название проекта, для которого необходим грант, цель и результат, которого хочется достигнуть. Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал.

Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 20 по 28 февраля включительно. Победителей определят в соответствии с требованиями и критериями, заявленными в правилах, также будет учитываться актуальность, востребованность, долгосрочность и перспективность проекта. Список фондов-победителей первого квартала 2022 года будет опубликован 2 марта в группе «Социальные проекты ОК».

Кроме того, фонды-победители получат от ОК консультационную поддержку и смогут принять участие в специальном вебинаре об инструментах рекламного кабинета в ОК и особенностях продвижения в социальной сети.

ОК постоянно поддерживают социальные инициативы, так в ноябре 2021 года в соцсети совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии был проведён прямой эфир «Агрессия в сети — как женщинам защититься от насилия», также на странице авторизации был размещён телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. В феврале 2022 года в ОК появились тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом», а на витрине Товаров ОК можно было купить валентинки с цитатами студентов фонда.