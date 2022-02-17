Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом в 17 лет

Су Имин благодаря таланту и трудолюбию стал лучшим спортсменом планеты всего за три с половиной года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в биг-эйре. Ранее на зимней Олимпиаде в Пекине он выиграл серебряную награду в дисциплине «слоупстайл». Для 17-летнего сноубордиста это первые Олимпийские игры в его карьере. Су Имин стал самым молодым обладателем золотой награды среди китайских спортсменов в истории зимних Олимпийских игр.

Добиться таких высоких результатов ему помог его японский тренер Ясухиро Сато. По словам Ясухиро, обычно ему требуется около десяти лет тренировок, чтобы подготовить спортсмена такого высокого уровня. Но Су Имин благодаря таланту и трудолюбию стал лучшим спортсменом планеты всего за три с половиной года. Его тренер считает это невероятным результатом. Глядя, как 17-летний спортсмен виртуозно владеет сноубордом, кажется, что ему все дается без усилий. Но за каждым новым сложным движением стоит огромный труд и часы упорных тренировок. Отвечая на вопрос о том, почему он, представитель Японии, готов тренировать китайских спортсменов, Ясухиро Сато говорит: «Надеюсь, что мои усилия помогут воспитать как можно больше чемпионов мирового класса и будут способствовать развитию сноубординга на более высоком уровне».

Добиться таких высоких результатов китайскому спортсмену помог его японский тренер Ясухиро Сато. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что Су Имин всего за три с половиной года стал лучшим сноубордистом мира, Ясухиро Сато считает не только своей заслугой. Он благодарит за поддержку государство, а также болельщиков, переживающих за молодого сноубордиста и готовых стоять за него стеной.

Например, когда Су Имин на Олимпиаде взял серебро, его тренер был так рад, что победно тряс кулаками, а во время интервью растроганно выкрикнул: «Китай – молодец!», сообщает издание «Жэньминь жибао». Однако китайские болельщики посчитали, что их любимца незаслуженно лишили золота, отдав высшую награду в «слоупстайле» канадцу Максу Парро. Жаркие дискуссии в соцсетях разгорелись после того, как главный судья соревнований признал: при выставлении оценок судейская команда пропустила ошибку, допущенную Парро во время выполнения одного из элементов.

Тренер Су Имина положил конец этим спорам, обратившись к болельщикам. Ясухиро Сато подчеркнул, что прекрасно понимает сложность подсчета баллов в режиме реального времени. Японец поблагодарил всех судей, а также призвал общественность перестать критиковать судейскую команду.

– Честно говоря, мне очень жаль, но я считаю, что это тоже часть состязаний, – отметил Ясухиро Сато в своем открытом письме.