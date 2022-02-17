Говорящая по-русски китайская студентка на Олимпиаде в Пекине помогла спасти журналиста из Азербайджана

Владеющая русским языком девушка пришла на выручку, когда врачи оказывали пострадавшему корреспонденту медицинскую помощь. Фото: russian.people.com.cn

Олимпийские соревнования в Пекине в самом разгаре. Болельщики следят не только за новостями о победах и рекордах, но и за интересными историями вне спортивных площадок, ведь в Олимпиаде участвуют тысячи людей со всего мира – репортеры, члены спортивных делегаций, волонтеры. Одной их таких историй стал случай с азербайджанским журналистом, которому помогла китайский волонтер Линь Чжисинь. Владеющая русским языком девушка пришла на выручку, когда врачи оказывали пострадавшему корреспонденту медицинскую помощь.

Главный редактор газеты «Олимпийский мир» Мурад Фарзалиев сильно замерз во время соревнований в горах. На его родине в Баку сейчас плюс 11 градусов, а в горах Китая, где проходят состязания, минус 15-17 градусов. Его срочно доставили в медпункт. Но объясниться с ним китайские врачи не смогли.

«Журналист из Азербайджана переохладился, в медпункт срочно требуется переводчик», – такое сообщение получила волонтер в горнолыжном парке «Юньдин» Линь Чжисинь. Девушка сразу отправилась на помощь. В медпункте Линь Чжисинь поздоровалась с пострадавшим репортером на русском языке. Услышав знакомую речь, Мурад Фарзалиев сразу же встал и пожал китаянке руку.

– Как вы себя чувствуете? Можем ли мы вам чем-нибудь помочь? – спросила Линь Чжисинь.

Оказалось, что журналист сильно замёрз из-за того, что промочил ноги во время спуска с горы. Врачи оказали ему первую помощь. Мурад согрелся, однако идти дальше в промокшей обуви было просто опасно для здоровья. Сотрудники медпункта высушили его обувь феном, дали ему стельки, а также нашли пару медицинских бахил взамен мокрых носков. Азербайджанский журналист рассказал, что на Олимпиаде в Пекине он чувствует себя как дома, но все же не был готов к суровой китайской зиме. Мурад поблагодарил медиков и волонтеров и сразу же вернулся на склон – работать дальше, чтобы зрители и болельщики вовремя получили информацию.

– В Китае очень хорошо, – поблагодарил корреспондент своих спасителей на английском. И добавил на китайском языке: «Спасибо».

Мурад поблагодарил медиков и волонтеров и сразу же вернулся на склон – работать дальше. Фото: russian.people.com.cn

Волонтер Линь Чжисинь – студентка третьего курса института русского языка Пекинского университета иностранных языков. Девушка рада, что ее знания русского пригодились, и она смогла оказать необходимую помощь.

– Я вспомнила цитату Нельсона Манделы: «Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу», – рассказала Линь Чжисинь изданию «Жэньминь жибао».

На зимней Олимпиаде в Пекине сборная Азербайджана представлена двумя спортсменами. Оба олимпийца соревнуются в фигурном катании. Владимир Литвинцев выступает в одиночном катании среди мужчин, а Екатерина Рябова – в одиночном катании среди женщин.