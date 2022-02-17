Украина инсценировала обстрел детского сада в Донбассе

Кадры с большой пробоиной в стене садика опубликовали в украинских соцсетях, обвинив ополчение в ударах по мирным объектам

Даже не знаю, что более странно в истории с детским садиком в Станице Луганской, который якобы обстреляла артиллерия Народной милиции ЛНР - уцелевшие стекла или отсутствие разброса осколков. Полное отсутствие.

Кадры с большой пробоиной в стене садика опубликовали в украинских соцсетях, обвинив ополчение в ударах по мирным объектам. На фотографиях – огромная дыра в стене, провалившаяся внутрь кирпичная кладка в четыре наката, детские игрушки, мячики, разложенные по ячейкам. Грустная картина.

В реальности после удара под стеной – битое стекло, стены и асфальт испещрены сотнями осколков. А тут – ни того, ни другого

Подобное я видел десятки раз в школах и детских садах Донбасса, пострадавших от украинской артиллерии. Только в реальности после удара под стеной – битое стекло, стены и асфальт испещрены сотнями осколков. А тут – ни того, ни другого. Ощущение, что из танка прямой наводкой по садику ударили пустой болванкой, которая пробила мощную стену, но не взорвалась. Поэтому уцелели окна и нет разлета осколков.

Военный эксперт Владимир Орлов, найдя на карте этот садик, указал и на другие нестыкови в этом «обстреле».

Политолог Владимир Орлов указал, что если провести прямую от линии соприкосновения до детского сада, то на пути будет очень плотная жилая застройка, сквозь которую просто не могло произойти попадание

«Можно провести вектор по вероятному направлению так называемого обстрела, - пишет он в своем Телеграм-канале. - Так вот, если мы проведем прямую линию до линии соприкосновения ВСУ и Народной милиции ЛНР, то увидим, что тут расстояние более восьми километров, то есть никакой миномет и тем более ПТУР достать до этой точки просто не мог. Еще один немаловажный факт, что если мы посмотрим на прямую линию от так называемого места попадания в детский сад и до линии соприкосновения, то там очень плотная жилая застройка, сквозь которую просто не могло произойти попадание. Таким образом мы имеем грубую подделку, которая разгоняется западными СМИ с подачи сотрудников Центра информационно-психологических операций Украины».

Украина инсценировала обстрел детского сада в Донбассе

Кстати, это старая традиция, заведенная еще при Порошенко - обострять ситуацию на линии разграничения накануне важных международных встреч.

А сегодня, вот ведь совпадение, заседание СБ ООН по Украине. Интересно, успеют из Станицы Луганской на заседание доставить кусок кирпича или мячик из детского сада, чтобы потрясти перед почтенной публикой. Как Порошенко в свое время тряс на трибуне куском автобуса из-под Волновахи, в котором в результате взрыва погибли 13 человек.

«Отличный» фон для переговоров - «пророссийские боевики» бьют по яслям. Не случайно, когда пошла информационная война, артиллерия на фронте смолкла. Она свою задачу выполнила. Теперь дело за виртуальными боями.

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