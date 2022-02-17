«Делала все, чтобы не побили»: Ляйсан Утяшева рассказала о домашнем насилии

Утяшева дала большое интервью Ирине Шихман

36-летняя Ляйсан Утяшева дала большое интервью Ирине Шихман для ее youtube-канала «А поговорить?». Съемки прошли еще летом, а отсрочка публикации интервью, вероятно, связана с апрельской премьерой танцевального шоу Утяшевой «Carmen P.S.»

Ляйсан и Ирина Шихман вместе отправились в Башкирию — в село Раевка в Альшеевском районе Башкирии в 194 км от Уфы, где живут родные спортсменки - дедушка Султангарей и бабушка Зубаржат. Ляйсан рассказала о том, как проводила в деревне каникулы и показала себя как образцовая башкирская хозяйка: помогла бабушке приготовить обед, прибрала в доме.

Эмоциональной кульминацией интервью стала тема домашнего насилия. Ляйсан еще раз вспомнила, как их с матерью бил отец, школьный учитель истории и литературы. Мужчина в 90-е оставил школу и пытался заняться бизнесом. Дела шли не очень и он отыгрывался на семье.

«Отец не был алкашом, но иногда его как подменяли, - рассказывает Ляйсан. - То папа меня щекочет, то бьет. То он [говорит] «масенька моя!», то крики на кухне. Я боюсь, мне страшно. В десять вечера ты с ощущением, что сделала все, чтобы тебя не побили. Приготовила гречку, положила ложку рядом, на кухне идеальная чистота. Свет в коридоре горит — признак того, что ждали. Все в порядке, а мы с мамой дрожим под одеялом: в каком он состоянии придет? А после десяти мы понимаем, в каком... И когд ключ [поворачивается в скважине], сердце начинало колотиться. Открывается дверь. Хоп, подупал. И я понимаю, что все… Сейчас будут [бить] снова. Я маму просила только об одном: «Можешь ничего не говорить? Не провоцируй!»

По словам Утяшевой, мама старалась делать вид, что все порядке: «Она не выставляла его монстром. Говорила, что о стол ударилась, в ванной. А я же взрослая уже, эту лапшу снимать умею». Я поэтому замуж рано не хотела. Да я вообще не хотела! Вот это все получить? Он очень хороший человек, когда не пьет. Не справлялся учитель истории и литературы с бизнесом и алкоголем. Потому что моя мама выйти замуж за у***** не могла. Нэнэй говорила: «хороший мальчишка был!»

Одно из самых страшных воспоминаний детства Утяшевой — когда кредиторы отца выкрали ее в качестве гарантий возврата денег. Незнакомые мужчины вывезли ее за много километров от Волгограда (туда семья переехала из Башкирии, чтобы Ляйсан могла заниматься художественной гимнастикой), отрезали ей косу, чтобы отправить отцу. Чудом ей удалось сбежать.

Позже мать гимнастки нашла в себе силы, чтобы развестись. «Отец о многом сожалеет. Многое отрицает, - говорит Ляйсан. - Должен быть принять закон о насилии. Даже если человек болен, его надо лечить. Может быть, я была бы совсем другой».