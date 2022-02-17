Казаки Юга России вошли в Боевой Армейский Резерв страны

Атаманы четырех казачьих обществ подписали соглашения по порядку привлечения в БАРС членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил России

В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска.

Результатом встречи стало подписание атаманами четырех казачьих обществ соглашения по порядку привлечения членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

Этим соглашением предусматривается обязательство по оказанию содействия командованию военного округа в осуществлении мероприятий комплектования членами казачьего общества, отвечающими установленным федеральными законами требованиям мобилизационного людского резерва ВС РФ, на срок действия контракта о пребывании в резерве.

Результатом встречи стало подписание атаманами четырех казачьих обществ соглашения по порядку привлечения членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

- Атаманы казачьих обществ подтвердили готовность обеспечить отбор и направить в состав Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС) не менее 50 процентов казаков от состоящих на воинском учете и соответствующих критериям нахождения в мобилизационном людском резерве, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в Южном военном округе с сентября 2021 года проводятся учебные сборы подразделений территориальной обороны БАРС. На 9 полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

Да, работа по формированию мобилизационного людского резерва в соответствии с указанием руководства страны началась не сегодня.

В ведомстве отметили, что в Южном военном округе с сентября 2021 года проводятся учебные сборы подразделений территориальной обороны БАРС.

Первым контракт о пребывании в мобрезерве подписал Всероссийский атаман Николай Долуда еще 7 февраля. Документы были им подписаны вместе с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгением Бурдинским в здании Генштаба Минобороны России. В них военное ведомство определило порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов России.

По примеру Долуды в мобрезерв вступили многие другие атаманы. По условиям контракта, вошедшие в людской резерв казаки, как резервисты будут совмещать свою работу "на гражданке" с военно-полевыми сборами и тренировочными занятиями. При необходимости бойцы БАРСа будут привлекаться к другим мероприятиям Минобороны России.

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