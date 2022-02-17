Дмитрий Песков: О здоровье внуков президента заботятся должным образом

Об здоровье внуков президента заботятся должным образом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 17 февраля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы...

-... Дмитрий Сергеевич! Сегодня в топе новостей было заявление академика Гинцбурга о том, что в Москве среди детей от 6 до 11 лет нет тех, у кого не было бы антител к COVID–19. Потом я делал интервью с академиком Онищенко, он подтвердил, что все его 11 внуков имеют антитела к COVID–19. Насколько эту информацию можно оценить как позитивную, как в Кремле в ней относятся?

- Слушайте, в данном случае неважно, как к ней относятся в Кремле, - заметил Песков. - Специалисты, наверное, должны давать свои заверения.

Понятно, что очень многие дети переболели уже, переболели бессимптомно. Я уж не знаю, есть у них антитела, нет у них антител...

- И еще такой вопрос возникает. Внуки президента имеют антитела? У вас нет такой информации?

- Об их здоровье заботятся должным образом.

- А Наденька, дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова... Мы знаем, что вашу семью тоже ковид посещал одно время, у Наденьки есть антитела?

- У нас семья большая, поэтому ковид нас, к сожалению, посещал неоднократно.

Антитела у Наденьки мы никогда не мерили и не знаем, есть ли у нее антитела.

- В любом случае, будем считать, что эта информация (по поводу наличия антител у детей) новая и позитивная. Спасибо вам. Извините за вопросы.

- Конечно…