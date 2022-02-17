Ситуация в Донбассе: Последние новости на 17 февраля 2022 года

Владимир Зеленский в районе проведения силовой операции Фото: REUTERS

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сигнализируют о серьезном обострении ситуации в районе линии боевого разграничения на Донбассе. В частности, беспокойство у них вызывают участившиеся обстрелы, в том числе из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Народная милиция ДНР даже заявила о том, что для защиты мирных жителей Донбасса пришлось открыть ответный огонь по точкам украинских силовиков, с которых ведется огонь по Донбассу.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился в зону проведения силовой операции. В новостных сводках агентств уже появляются кадры, на которых Зеленский беседует с военными, а также осматривает вооружение и военную технику. Не скрывает этого и сам глава государства, публикуя фото и видео в социальных сетях.

Что еще происходит на Донбассе 17 февраля 2022 года, читайте в текстовой трансляции kp.ru.