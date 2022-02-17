Какие новые дисциплины добавили в зимнюю Олимпиаду-2022

Для Олимпиады в Пекине были выбраны семь новых дисциплин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На зимней Олимпиаде в Пекине разыгрывается 109 комплектов золотых медалей. Это абсолютный рекорд – такого количества наград высшей пробы на предыдущих зимних Олимпийских играх еще не было. Число медалей выросло из-за того, что Международный Олимпийский комитет включил в программу Игр в Пекине семь новых дисциплин.

В 2022 году олимпийцы впервые в истории поборются за награды в женских одиночных соревнованиях по бобслею, в смешанной эстафете в шорт-треке, в мужских и женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр, в смешанных командных соревнованиях по фристайлу в акробатике, в прыжках на лыжах с трамплина и в сноуборд-кроссе, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Член Международного олимпийского комитета от Китая Ли Линвэй рассказала журналистам, что эти семь новых дисциплин были выбраны для Олимпиады, исходя из четырех главных факторов. Во-первых, для их проведения не нужны дополнительные спортивные площадки. Во-вторых, новые дисциплины были добавлены для того, чтобы расширить содержание программ телевизионных трансляции зимней Олимпиады. В-третьих, эти виды спорта в последние годы стали пользоваться большой популярностью среди молодежи. И, наконец, в этих дисциплинах соревнуются женщины. Увеличение числа женских соревнований и доли представительниц прекрасного пола среди спортсменов способствуют гендерному равенству. Таким образом, на Играх в Пекине было достигнуто наивысшее представительство спортсменок и женских соревнований в истории зимних Олимпиад.

Так, например, появление новой олимпийской дисциплины позволило китайской фристайлистке Гу Айлин завоевать золотую медаль в дисциплине биг-эйр среди женщин. Кроме того, 19-летняя спортсменка, родившаяся в США, но выступающая за сборную Китая, выиграла на Олимпиаде в Пекине серебряную медаль в слоупстайле. Гу Айлин надеется завоевать и третью награду – впереди у нее соревнования по хафпайпу.