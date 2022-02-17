В Москве открыли мемориальную доску офицеру трех войн

В четверг у здания Общевойсковой академии Вооруженных сил России им. Фрунзе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военачальнику, командарму 2-го ранга Августу Корку

В четверг у здания Общевойсковой академии Вооруженных сил России им. Фрунзе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военачальнику, командарму 2-го ранга Августу Корку (начальник этой академии в 1935-1937 годах). В торжественной церемонии принял участие статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков.

В торжественной церемонии принял участие статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков.

"Август Корк был человеком интересной и трагичной судьбы, всего себя посвятивший военной службе. За краткое время командования академией он успел очень много привнести в образовательный процесс ведущего учебного заведения Красной Армией", - заявил Николай Панков.

Жизнь Августа Ивановича Корка действительно выпала на сложное время. Он родился в 1897 году, а в 1905 году стал юнкером, в Первую мировую войну вступил штабс-капитаном Генштаба. Участвовал в Гражданской и Польско-Советской войне. В 1929-1935 находился на должности командующего войсками Московского военного округа, а с 1935 по 1937 год - начальника и комиссара Военной академии имени Фрунзе. В 1937 году был арестован и расстрелян по делу Тухачевского, как изменник Родины и участник "военно-фашистского заговора", после чего был захоронен в общей могиле на Донском кладбище. Через четыре года, по той же статье была расстреляна его жена. Супруги были реабилитированы к 1958 году "за отсутствием состава преступления".

В мероприятие по увековечиванию памяти Августа Корка также приняли участие начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Александр Романчук, и помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.

Автор мемориальной доски – скульптор Михаил Баскаков, член Московского Союза художников.

В Минобороны России отметили, что помимо установки мемориальной доски, была проведена реставрация мемориальной доски наркому Михаилу Фрунзе на здании академии.