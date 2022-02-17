Песков: Париж исказил слова Путина

Теперь дипломаты России и Франции выясняют, что же сказал наш президент Эммануэлю Макрону о статусе ЛДНР Фото: REUTERS

Обращение Госдумы к Владимиру Путину с предложением признать независимость Донбасса обрастает новыми скандалами. Теперь дипломаты России и Франции выясняют, что же сказал наш президент Эммануэлю Макрону о статусе ЛДНР во время личной встречи в Москве.

Недавно глава МИД Франции сообщил, будто Путин заявил Макрону, что не собирается принимать это обращение всерьез.

Но теперь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об ошибке парижских дипломатов.

- Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому, - объяснил пресс-секретарь президента.

В доказательство Песков взял стенограмму встречи и зачитал точные слова российского лидера: «У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива, и она основной правящей партией — «Единой Россией» — не поддержана, но инициатива такая есть».

Представитель Кремля пояснил, что МИД Франции «исказило» слова Путина, что в нынешней ситуации «чрезвычайно вредно». Плюс нарушается доверительность общения. Политикам проще договариваться, когда они не боятся, что их слова позже переврут и перескажут любому желающему.

- Это в следующий раз просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражированно через несколько дней в СМИ. Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем, — заявил Песков.