Терпеть саботаж Киева больше не будут: О чем договорились Россия, Франция и Германия по «украинскому вопросу»

Сайт kp.ru обратился за комментарием к экс-советнику президента России Бориса Ельцина, кандидату исторических наук и политологу Сергею Станкевичу
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
После того, как Госдума обратилась к президенту России с предложением рассмотреть признание ДНР и ЛНР, прогнозы западных «аналитиков» о «вторжении России на Украину» не сбывались раз за разом, а западные лидеры провели лично и по телефону переговоры с руководителем РФ об урегулировании «украинского кризиса», возник вопрос — а что будет дальше?
Сайт kp.ru обратился за комментарием к экс-советнику президента России Бориса Ельцина, кандидату исторических наук и политологу Сергею Станкевичу:
- Чем и когда разрешится ситуация вокруг Украины?
- На мой взгляд, надо говорить о том, когда закончится локальный кризис, связанный с конфликтом на Донбассе.
- Это ключевой вопрос, связанный с незалежной?
- Главный. Вокруг него может возникнуть региональный, а потом и более значительный, европейский вопрос. Там, в конце, просматривается европейская война.
- Просматривалась раньше — сейчас уже нет?
- Все-равно надо гасить очаг тлеющий. И это должно быть оформлено не в виде очередного перемирия. Россия в этом смысле ведет кризисную дипломатию. Это -многопрофильное убеждение с элементами стратегического устрашения.
- И каков результат?
- Определенный результат есть. Пока завершилась первая часть этой кризисной дипломатии. Достигнуто определенное согласие между тремя ключевыми странами — Россией, Францией и Германией. В том числе, в ходе визитов президента Макрона и канцлера Шольца.
- В этом треугольнике важно что — именно достигнутое согласие по «ненападению»?
- Согласие выглядит так: нельзя дальше терпеть саботаж Минских соглашений со стороны Киева. Вот такая политика — тянуть резину, которая до сих пор Киевом осуществлялась, - с ней мирились, долго делали вид что не замечают. Но вот договорились в этом треугольнике европейском, что больше с подобным мириться не будут.
- Так и что же нас ждет в ближайшее месяцы на украинском направлении?
- Именно это: попытка реализовать Минские соглашения.
- Как?
- Сначала Берлин и Париж попробуют найти приемлемый для себя вариант в беседе с Киевом. А затем, если не получится, надо ожидать ультимативный вариант. Готовясь к этому нежелательному, но возможному этапу, Кремль обзавелся дополнительным инструментом.
- Каким?
- Обращение Госдумы к президенту России с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. Это документ такого… эпистолярно-публицистического жанра.
- То есть?
- Это обращение, а не постановление. Этот документ показывает, что есть доминирующее настроение в российском парламенте: двигаться именно этим путем. И у Президента теперь есть дополнительные средства воздействия на ситуацию. Как он это средство применит - и применит ли вообще? Пока не ясно. Но в запасе оно есть.
- Так когда все это закончится?
- В хорошем варианте закончится в течении этого года.
- Донбасс станет автономией?
- Кризис вокруг Донбасса будет урегулирован по классической формуле: мир в обмен на автономию.
- Это реально?
- Считаю, да. И объем этих автономных прав - он прописан в Минских соглашениях. И по нему можно еще пройтись в процессе переговоров.
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