Терпеть саботаж Киева больше не будут: О чем договорились Россия, Франция и Германия по «украинскому вопросу»

Сайт kp.ru обратился за комментарием к экс-советнику президента России Бориса Ельцина, кандидату исторических наук и политологу Сергею Станкевичу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как Госдума обратилась к президенту России с предложением рассмотреть признание ДНР и ЛНР, прогнозы западных «аналитиков» о «вторжении России на Украину» не сбывались раз за разом, а западные лидеры провели лично и по телефону переговоры с руководителем РФ об урегулировании «украинского кризиса», возник вопрос — а что будет дальше?

Сайт kp.ru обратился за комментарием к экс-советнику президента России Бориса Ельцина, кандидату исторических наук и политологу Сергею Станкевичу:

- Чем и когда разрешится ситуация вокруг Украины?

- На мой взгляд, надо говорить о том, когда закончится локальный кризис, связанный с конфликтом на Донбассе.

- Это ключевой вопрос, связанный с незалежной?

- Главный. Вокруг него может возникнуть региональный, а потом и более значительный, европейский вопрос. Там, в конце, просматривается европейская война.

- Просматривалась раньше — сейчас уже нет?

- Все-равно надо гасить очаг тлеющий. И это должно быть оформлено не в виде очередного перемирия. Россия в этом смысле ведет кризисную дипломатию. Это -многопрофильное убеждение с элементами стратегического устрашения.

- И каков результат?

- Определенный результат есть. Пока завершилась первая часть этой кризисной дипломатии. Достигнуто определенное согласие между тремя ключевыми странами — Россией, Францией и Германией. В том числе, в ходе визитов президента Макрона и канцлера Шольца.

- В этом треугольнике важно что — именно достигнутое согласие по «ненападению»?

- Согласие выглядит так: нельзя дальше терпеть саботаж Минских соглашений со стороны Киева. Вот такая политика — тянуть резину, которая до сих пор Киевом осуществлялась, - с ней мирились, долго делали вид что не замечают. Но вот договорились в этом треугольнике европейском, что больше с подобным мириться не будут.

- Так и что же нас ждет в ближайшее месяцы на украинском направлении?

- Именно это: попытка реализовать Минские соглашения.

- Как?

- Сначала Берлин и Париж попробуют найти приемлемый для себя вариант в беседе с Киевом. А затем, если не получится, надо ожидать ультимативный вариант. Готовясь к этому нежелательному, но возможному этапу, Кремль обзавелся дополнительным инструментом.

- Каким?

- Обращение Госдумы к президенту России с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. Это документ такого… эпистолярно-публицистического жанра.

- То есть?

- Это обращение, а не постановление. Этот документ показывает, что есть доминирующее настроение в российском парламенте: двигаться именно этим путем. И у Президента теперь есть дополнительные средства воздействия на ситуацию. Как он это средство применит - и применит ли вообще? Пока не ясно. Но в запасе оно есть.

- Так когда все это закончится?

- В хорошем варианте закончится в течении этого года.

- Донбасс станет автономией?

- Кризис вокруг Донбасса будет урегулирован по классической формуле: мир в обмен на автономию.

- Это реально?

- Считаю, да. И объем этих автономных прав - он прописан в Минских соглашениях. И по нему можно еще пройтись в процессе переговоров.

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