Кашель на кончиках бронхов

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Ученые развенчали миф о неспособности «омикрона» проникать в легкие и вызывать их поражение. Оказывается, до легких он все-таки добирается – и наносит удар по альвеолам. Хотя реплицируется (то есть, размножается) в легочной ткани «омикрон» все-таки медленнее своих предшественников.

Таким образом, можно сказать о том, что подтверждаются данные, полученные учеными Кембриджского университета, которые провели исследование ткани легких, взятых у пациентов с подтвержденным «омикроном». (Великобритания была одним из первых государств, где новый штамм коронавируса начал стремительно распространяться.) Британские специалисты тогда предположили, что «омикрон», хотя и может проникать в легкие, но, вероятно, не способен вызывать сильное воспаление.

При этом, одним из главных симптомов «омикрон»-штамма врачи в один голос называют кашель. Почему же он возникает, если у пациента нет сильного поражения легких? Сначала врачи говорили, что заразившиеся новым штаммом пациенты сталкиваются с так называемым горловым кашлем, который провоцируется воспалением верхних дыхательных путей. Следовательно, вылеченное горло должно приводить и к исчезновению кашля. Однако в случае с «омикроном» кашель может не только не проходить быстро (если его не лечить), но и наблюдаться еще в течение длительного времени после выздоровления…

Теперь, кажется, тайна этого феномена тоже раскрыта. Многочисленные клинические исследования заболевших показали, что коронавирус вновь оказался хитрее, чем мы привыкли о нем думать. Оказалось, что новый штамм научился активно поражать бронхиолы. Если представить, что бронхи человека – это деревья (они, кстати, так и называются – бронхиальные деревья), то бронхиолы – это самые тонкие веточки этого «дерева». Их диаметр – не больше миллиметра, при этом они играют колоссальную роль в процессе дыхания. Бронхиолы, в частности, участвуют в процессе удаления жидкости, которую выделяют воспаленные ткани легких, а также продуцируют сурфактант – вещество, которое защищает альвеолы от слипания.

Вызываемое «омикроном» воспаление бронхиол – бронхиолит – довольно серьезное осложнение, которое требует своевременной и адекватной терапии. Один из главных симптомов бронхиолита – сильный, мучительный кашель. До рвоты, что называется. Безусловно, сам пациент не может понять, какой вирус он подхватил и какая часть дыхательных путей поражена. Это – работа врача. Но вот кашель – это как раз то, с чем можно и нужно начинать бороться сразу после его появления. Во Временных методических рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (сейчас действует 14-я версия документа) рекомендуется лечить кашель препаратами на основе амброксола и бутамирата. Амброксол предназначен для лечения кашля продуктивного – он выводит мокроту из легких и нижних дыхательных путей. При этом, существуют лекарства, в которых, помимо амброксола, есть другие действующие вещества, которые обеспечивают еще и противовоспалительный эффект. К примеру, глицирризинат в «Коделак Бронхо».

Что касается бутамирата, то препараты, содержащие данное действующее вещество (например «Коделак Нео») угнетают кашлевые центры в центральной нервной системе, избавляя от сухого кашля и облегчая дыхание. Преимущество данного препарата в том, что его можно принимать детям с самого раннего возраста (с 2 месяцев).

Эффективные препараты от кашля должны в обязательном порядке быть в домашней аптечке, так как, помимо коронавируса, кашель может вызвать еще и грипп, а также десятки других типов вирусов, поражающих дыхательные пути и вызывающих более легкую клиническую картину. Да и «омикрон» еще не сказал своего «последнего слова»: новый подтип этого штамма, который назвали «стелс-омикроном», не только поражает легкие, как «дельта», но и вызывает уже забытую аносмию (потерю обоняния).

Также, в домашней аптечке нужно иметь противовирусное средство широкого спектра действия, препарат интерферона альфа-2b, сосудосуживающие капли для носа. Тем не менее хочется напомнить, что самолечение – это не лучший путь к выздоровлению. В аптечке необходимо иметь такие препараты, которые вам с большой долей вероятности назначит врач, когда придет на прием. Данные рекомендации сформированы, исходя именно из этой логики. Берегите себя!