Российским вузам добавили бюджетных мест Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году прием абитуриентов в вузы стартует 20 июня, а завершится в августе. Документы можно подавать по старинке – принести лично или отправить почтой. Но намного проще сделать это через Госуслуги или суперсервис «Поступи онлайн». В прошлую кампанию, к слову, им воспользовался каждый десятый абитуриент. В этом году к платформе подключатся более 800 вузов. А чтобы не было сбоев летом, уже сейчас проводят настройку. С помощью сервиса можно заодно пройти профориентационные тесты, а также изучить полезные материалы для подготовки к экзаменам.

В целом особых новшеств не обещают. Главные перемены произошли еще в прошлогоднюю кампанию. Подавать документы разрешили сразу в пять вузов, причем в каждом можно выбрать еще и несколько направлений (но не больше 10). Шансы поступить вроде бы повысились, но еще одно важное новшество – отмена второй волны зачисления – добавило нервотрепки. Ведь теперь нет права на ошибку: абитуриенту нужно максимально быстро определиться с вузом, ориентируясь на списки, которые постоянно обновляются. На этом многие споткнулись, в итоге кто-то, перестраховавшись, пошел в вуз попроще. Кто-то вообще пролетел. Увы, одна волна остается, так что нужно как можно точнее определяться с вузом уже сейчас.

Зато бюджетных мест стало больше на 11,5 тысячи по сравнению с прошлым годом – 588 тысяч. Самые щедрые в этом плане Москва и Питер с областями, из регионов – Свердловская, Ростовская, Новосибирская области и Татарстан. Ориентируются на специализацию регионов, но особенно стараются привлечь студентов на три самых востребованных нынче направления – айти и искусственный интеллект, здравоохранение и лечебное дело, а также подготовку педагогов.

А что с коронавирусными ограничениями? По словам министра, единой рекомендации вузам не дают - все выбирают формат обучения сами, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Однако нацеливают на очное обучение. И сегодня студенты лишь 20% университетов занимаются удаленно.