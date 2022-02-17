Эпидемиолог Александр Горелов: «Мы больше не называем «омикрон» легким, тяжелых случаев слишком много»

Врач укрывает одеялом пациента резервного госпиталя для больных ковидом в отделении ГКБ №24 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 февраля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в последнее время количество госпитализаций из-за тяжелого течения ковида по-прежнему не падает. В сутки в стране на больничные койки попадает чуть меньше 20 тысяч человек. То есть оптимистичные прогнозы, что мы перенесем «омикрон» как простую простуду, оказались слишком радужными.

- Да, само заболевание может протекать легче, но при этом тяжелые отложенные последствия такие же, как и с другими штаммами, - доложил Александр Горелов на конференции, посвященной реабилитации после COVID-19. - То есть мы наблюдаем, что и лонг-ковид (затяжное течение болезни, - прим. Ред.), и постковид (неприятные последствия, начинающиеся уже после выздоровления – прим. Ред.) после «омикрона» такие же неприятные и вызывают те же проблемы, что и предыдущие штаммы. И у взрослых, и у детей. Причем, по данным шведских медиков, постковид в том или ином проявлении наблюдается у каждого третьего ребенка. Причины в генетической особенности вируса — он «садится» на рецепторы всех органов и систем, поражает в первую очередь сосуды, крупные и мелкие, легочную и нервную ткани. Поэтому в постковиде мы наблюдаем очень много проблем с сердечно-сосудистой системой и неврологических. Но так или иначе ковид поражает те органы, которые уже были на грани возможного заболевания. То есть, где тонко, там и рвется.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Фото: YouTube

Неврологические проблемы возникают у каждого третьего переболевшего. Причем, чем тяжелее было перенесено заболевание, тем жестче и возможные последствия. Но, как подчеркнул Горелов, постковид может наблюдаться и у тех, кто перенес само заболевание бессимптомно.

Врачи уже выделяют «букет» из 16 возможных неврологических проблем. У людей может наблюдаться как один, так и сразу несколько симптомов. У многих постковид затягивается не на месяц-два, как считали врачи раньше. Есть пациенты, которые не могут справиться с ним уже почти год.

Как постковид бьет по нервной системе:

1. Астения.

Это не просто усталость от физнагрузок, а настоящая апатия, мгновенная утомляемость от любого незначительного физического напряжения — даже встать с дивана, чтобы налить себе чай становится проблемой.

2. Повышенная тревожность.

3. Нарушения памяти, особенно краткосрочной.

4. Нарушения сна, часто бессонница.

5. Головная боль.

6. Трудности с концентрацией внимания.

7. Раздражительность, вспыльчивость.

Дети также жалуются на боли в животе (особенно те, кто страдал диареей), они начинают чаще болеть ОРВИ. Ранее Александр Горелов также говорил, что у детей отмечаются потеря концентрации внимания, неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость.

Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Аркадий Вёрткин также отметил, что из-за поражений сосудов в постковиде страдает и внешность: выпадают волосы, появляются проблемы с кожей. А неврологические проблемы могут усугубиться, если у человека есть лишний вес, он мало двигается. В результате страдают от гипоксии (нехватки кислорода) все органы, включая мозг. А после ковида эта гипоксия еще усугубляется, что и приводит к печальным последствиям — нарушениям памяти, проблемам с сердцем и т.д.

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