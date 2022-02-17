МОК: На Олимпиаде в Пекине соревнуется рекордное число спортсменок

МОК: Поощрение большего числа женщин к участию в Олимпиаде является важной стратегией Международного Олимпийского комитета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Олимпиаде в Китае выступает самое большое число женщин-спортсменок за всю историю зимних Игр, а также проводится самое большое количество соревнований с их участием. Об этом заявили представители Международного Олимпийского комитета (МОК) во время пресс-конференции в Пекине. По словам официального представителя МОК Марка Адамса, доля спортсменок на нынешних Олимпийских играх выросла до 45,4%, а доля их участия во всех 109 соревновательных видах составляет 53%.

– Поощрение большего числа женщин к участию в Олимпиаде является важной стратегией Международного Олимпийского комитета, – цитирует Марка Адамса издание «Жэньминь жибао».

Доля представительниц прекрасного пола выросла благодаря тому, что Международный Олимпийский комитет включил в программу зимних Игр 2022 года семь новых дисциплин. Официальный представитель Оргкомитета Олимпиады в Пекине Янь Цзяжун отметила, что при добавлении новых соревнований был полностью учтен принцип равного участия женщин. В частности, в число семи новых дисциплин вошли два женских одиночных соревнования, четыре смешанных эстафеты и только одни мужские одиночные соревнования. Такое соотношение полностью отражает идею гендерного равенства в олимпийском движении.

В программу зимних Игр в Пекине впервые включены женские одиночные соревнования по бобслею, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжки на лыжах с трамплина и сноуборд-кросс. Благодаря появлению в олимпийской программе новых дисциплин выросло и число наград. В Пекине разыгрывается 109 комплектов золотых медалей. Это абсолютный рекорд – такого количества наград высшей пробы на предыдущих зимних Олимпийских играх еще не было.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 стартовала 4 февраля и продлится до 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в Пекине в 2008 году.