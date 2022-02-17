Путин: экономика России преодолела пандемийный спад

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент заметил, что с этого мероприятия он начинает готовиться к посланию Федеральному собранию. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент заметил, что с этого мероприятия он начинает готовиться к посланию Федеральному собранию.

- ВВП страны (в 2021 году — Ред.) вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень, - российский глава начал с хорошего.

Не только валовый продукт у нас растет, но и пополнение бюджета. Профицит федеральной и региональной казны превысил триллион рублей по итогам 2021 года!

Но радоваться рано. Путин напомнил, что инфляция разогналась до 8,7%.

- Выше ориентира, - заметил он.

Правда, как подчеркнул президент, в США и Европе сейчас инфляция тоже растет. В Америке — 7,5%, если пересчитывать на весь год.

- Рост цен бьет по доходам наших людей. В 2022 году реальные доходы должны вырасти на 2,5%. Такая цель поставлена, - указал Путин.

Российский лидер сообщил, что увеличение доходов должно опираться на развитие экономики, а не на социальные выплаты.

- Важно объективно оценивать ситуацию. Экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер. Потенциал такого роста исчерпан, - заключил президент.