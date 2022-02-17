Не вакциной единой ковид победим

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Пандемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом для лучших умов в сфере разработки схемы лечения болезни и изобретения новых высокотехнологичных лекарств, способных напрямую воздействовать на вирус. За два года в этом направлении продвинулись известные транснациональные фармацевтические компании, представившие миру лекарства от COVID-19, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями, а применение в практике одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Однако пока пандемия еще не закончилась, и появляются все новые мутации коронавируса SARS-CoV-2, вопрос о том, как лечить коронавирус, остается одной из главных тем.

Если про достижения российских ученых в разработке вакцин известно уже всему миру, успешные испытания «Спутника V» относительно профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 проходили и в России, и за рубежом, то про лекарства от ковида известно пока меньше. На слуху МИР-19 и препараты на основе моноклональных антител. С начала пандемии Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний 24 препаратов в более чем 40 клинических исследованиях. Почти половина всех препаратов, которые сейчас проходят испытания, предназначены для лечения ковида в тяжелой стадии и ликвидации того разрушительного воздействия на организм человека, который коронавирус уже сумел оказать. Однако есть и ряд лекарств, которые разрабатывались для применения на достаточно ранних стадиях заболевания коронавирусной инфекцией, и их эффективность оценивалась улучшением симптоматики при ковиде при наблюдении за пациентами на амбулаторном этапе.

В большом перечне лекарств от ковида, которые были одобрены Минздравом РФ к клиническим испытаниям, есть три инновационные молекулы, в документации пока проходящие под номерами. Это австрийская молекула APN01, швейцарская DFV890 и отечественная разработка ХС221.

История клинической разработки российской молекулы началась в 2017 году, когда стартовали первые испытания препарата для лечения гриппа и ОРВИ. Тогда разработчиком значилась одна из компаний – резидентов инновационного центра Сколково.

В 2020 году, когда пандемия новой коронавирусной инфекции охватила мир, стало очевидно, что, несмотря на большое количество препаратов, предназначенных для лечения тяжелых стадий заболевания, сохраняется потребность в терапии амбулаторных пациентов. Поскольку SARS-CoV-2 сразу напугал общественность тем, что вызывает сильнейшие воспалительные реакции, ученые провели поиск среди уже частично разработанных молекул-кандидатов лекарственных средств, которые успели показать эффективность в отношении влияния на вирус-индуцированное воспаление при других ОРВИ у людей. Отечественная молекула была выбрана «Валента Фарм» в качестве кандидата для такой терапии пациентов с COVID-19.

Во второй половине 2020 года компания провела первое клиническое исследование у госпитализированных пациентов с COVID-19. Полученные результаты выявили положительные эффекты молекулы в отношении нормализации температуры, пульса и потребности в кислородной поддержке, что явилось основанием для продолжения исследований, и с июня по декабрь 2021 года было проведено еще одно исследование у амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, которые проходили лечение на дому.

По результатам промежуточного анализа данных, полученных при оценке результатов лечения, было установлено, что на фоне этой терапии значительно снижается доля пациентов, у которых развивается ухудшение состояния, и время нормализации основных клинических симптомов сокращается в среднем на 36 часов по сравнению с плацебо. Препарат продемонстрировал не только эффективность, но и очень высокий профиль безопасности.

Осенью прошлого года отечественный производитель подал заявку на регистрацию ХС221, и, возможно, в ближайшее время он станет доступен российским пациентам. Сейчас решение за регулятором.

Большинство мировых экспертов сходятся во мнении, что коронавирус останется с нами навсегда, но при помощи вакцинации и терапии станет подконтролен. Есть обоснованная надежда, что отечественные ученые вместе с нашими фармацевтическими компаниями и при поддержке регуляторов смогут если не вырвать лидерство у зарубежных гигантов, то, по крайней мере, уверенно посоревноваться с ними в борьбе за самые безопасные и эффективные разработки.