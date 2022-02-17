В Польше и Литве ждут «миллионы украинских беженцев»

Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самом конце прошлого года из Польши в Белоруссию перебежал польский солдат из дивизии имени короля Казимира Эмиль Чечко. Он рассказал белорусским властям, что военнослужащие его части, привлеченные к охране границы, получили приказ открывать огонь на поражение по беженцам из азиатских и африканских стран, пытавшимся недавно перебраться на польскую территорию.

Приказ, по словам Чечко, был выполнен: несколько человек, просивших убежища, были застрелены. Зато теперь из Варшавы прояснили: мол, беженцы беженцам рознь. Украинцам, которые пожелают спастись в Польше от «неминуемого российского вторжения», будет оказан самый радушный прием - несмотря на пандемию и прочие ограничения.

«Мы должны быть готовы к худшему», - заявил сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий. Худшее в его понимании - это миллионы, не меньше, несчастных жителей Незалежной, которые хлынут через границу после «масштабной агрессии» России. - В ближайшие несколько дней я соберу команду, которая будет заниматься вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры, - сказал Моравецкий журналистам.

Хотя, палец можно отдать на отсечение, он прекрасно понимает, что никаких беженцев с Украины не будет, потому что бежать им не от кого. Но зато сколько политических очков можно заработать! Тут же подсуетились и прибалты. Литва дала понять, что готова к приему тех украинцев, которые не уместятся в Польше, - создаст, в случае чего, лагеря на границе. Но пока что один назначенный Западом срок «российского нападения» за другим благополучно проходит, и никаких миллионных потоков беженцев с Украины не наблюдается. Сбежали только многие депутаты Верховной Рады да местные олигархи.

Об этом, кстати, в Варшаве, Вильнюсе и других западных столицах молчат в тряпочку. Зачем полякам и литовцам гипотетические украинские беженцы - понятно. Надо же кому-то собирать яблоки, клубнику, обслуживать местных пенсионеров. Другое дело - надо ли самим украинцам становиться «африканскими гастарбайтерами» в дюже цивилизованной Восточной Европе? Впрочем, им не привыкать. И так полно уже их, безвизовцев, что день и ночь трудятся на чужих грядках без всяких «российских вторжений».