Восточный ларец сокровищ

Еще не так давно Казахстан рассматривался некоторыми российскими политологами как пример образцового мирного транзита власти. С учетом увлеченности бывшего руководства республики моделью управления Сингапура, многие находили параллели и делали далеко идущие выводы относительно того, как это можно воспроизвести в России. Но казахстанская ролевая модель разрушилась в одно мгновение в первую неделю января 2022 года во время беспорядков.

Президент Касым-Жомарт Токаев еще до завершения полного наведения порядка на улицах казахстанских городов анонсировал серьезные административные и экономические реформы. И не ограничился обещаниями. Почти мгновенно прошла череда громких отставок и новых назначений в руководстве Казахстана. Сменились руководители ключевых министерств, представители администрации Президента. Что еще более важно, Токаев продемонстрировал волю к скорейшим экономическим преобразованиям, поменяв руководителей крупнейших институциональных фондов, которые создавались для поддержки экономики. Президент Казахстана также объявил о создании новой структуры, на которую было бы интересно обратить внимание и в России– Фонд «Казахстан Халкына».

Он создан для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. Предполагалось, что средства этого фонда также пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры городов, прежде всего Алма-Аты.

В этом фонде уже накопилось 115 мдрд тенге, или в пересчете на рубли – чуть больше 20 миллиардов. Казалось бы, большие деньги, но явно недостаточные, чтобы разом решить все проблемы населения страны. Самое крупное вложение сделала Eurasian Resources Group (ERG) - 30 млрд тенге. За ней идут компании «Казахмыс» и «KazMinerals», которые выделили 25 млрд тенге. Перечислениях в фонд сделали Kaspi.kz (10 млрд тенге) Вячеслава Кима, Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова (1 млрд тенге), БФ «Халык (2 млрд тенге), ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (350 млн тенге) и т. д. Однодневную зарплату в фонд перечислили депутаты мажилиса, работники акимата Алматы, госслужащие Алматинской области, сотрудники Министерства юстиции и другие граждане.

Президент Токаев подчеркнул, что этот сбор - не принудиловка, а шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели. То есть это не разовая акция, как многие подумали в момент ее объявления, а новый вид государственной институционализированной благотворительности. По сути, это та самая попытка частично перераспределить доходы от крупнейших ресурсов государства, находящихся в частных руках, о которой постоянно говорят и в России.

Это безошибочная тактика Токаева, сделавшего главный вывод из произошедших в январе событий: какие бы силы не стояли за протестами, чем бы не были продиктованы действия зачинщиков, именно отсутствие возможностей для развития и очень низкий уровень жизни значительной части населения создали почву для массовых протестов.

На фоне растущего недовольства стремительно расширяющимся разрывом между доходами бедных и богатых, идея фонда, в который будут централизованно «скидываться» капитаны бизнеса, может найти широкий отклик. В России это подтверждает позитивная реакция населения на выплаты на детей, поддержку представителей малого бизнеса, которые произошли во время пандемийного локдауна. А если бы в этих выплатах поучаствовали еще и богатейшие соотечественники?

Стоит отметить, что бизнес в Казахстане и до этой инициативы оказывал поддержку нуждающимся. Что бы ни говорилось в последнее время о казахстанской финансовой элите, практически каждый крупный бизнесмен из списка Forbes, следуя лучшим мировым практикам, в той или иной мере занимался благотворительностью.

Наиболее известны своей деятельностью в Казахстане такие фонды, как «Дом мамы», «АЯЛА», «Саби», «Азамат әлеуеті», которые уже давно и методично занимаются меценатством. Это и традиционные для благотворительности направления – помощь больным, сиротам, людям с ограниченными возможностями. Есть проекты и по строительству школ, детских садов, больниц. Проводятся и конкурсы по поддержке начинающих предпринимателей, меценатами которого выступают инвестор Кенес Ракишев и банкир Вячеслав Ким. Это то самое создание «среднего класса», поддержкой которого должно заниматься государство.

По какому принципу будут распределяться деньги Фонда «Казахстан Халкына», пока до конца не ясно. Уже сейчас в фонд «посыпались» обращения от казахстанцев с самыми разнообразными запросами: оплата семейных торжеств и мероприятий, выплата денег по кредитам, покупка авто и жилья. На этот счет даже пришлось высказаться официальному представителю фонда Алибеку Абдилову: «Мы понимаем, что у граждан могут быть проблемы, в том числе и финансовые. Однако, Фонд не в состоянии решить все эти проблемы. Поэтому, просим внимательно ознакомиться с теми сферами деятельности, которые указаны в Концепции».

Очевидно, что на все нужды денег не хватит. Насколько правильно удастся расставить приоритеты, поверят ли люди, что собранные средства будут израсходованы эффективно – пока открытый вопрос. Но в случае успеха этот опыт вполне может быть позаимствован соседями по СНГ, в том числе и в России.