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Экономика17 февраля 2022 15:42

«Мигранты работают на 50% больше россиян, а получают на 30% меньше»: почему строители не хотят отказываться от гастарбайтеров

Эксперты утверждают, что дело не в зарплатах и трудоспособности
Елена ОДИНЦОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Hеужели действительно дела на наших стройках так плохи, что русского человека туда не затащишь?

Hеужели действительно дела на наших стройках так плохи, что русского человека туда не затащишь?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никак России не прожить без мигрантов. Строить — и то некому. Этот вопрос в очередной раз встал острее некуда во время «правительственного часа» в Госдуме. Вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о перспективах и проблемах строительной отрасли. И вот что, в частности, рассказал:

- Давайте открыто правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение — без мигрантов будем работать. Средняя зарплата сегодня по стране 50 с лишним тысяч, а у строителей 40 с лишним тысяч. Давайте доведем зарплату до средней как минимум. А если хотим привлечь в эту отрасль, увеличим тогда зарплату. Давайте повышать производительность труда, это системные вложения и этим надо заниматься. Это все в наших руках, как примем решение, так и будет.

Дальше вице-премьер пояснил, что он за «цивилизованную, организованную миграцию под жестким контролем, по жестким правилам» - так, чтобы «себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией».

По итогам эмоциональной речи Марата Хуснуллина профильные комитеты Госдумы получили поручение заняться проблемой трудовых мигрантов. А в обществе разгорелась дискуссия — зацепил вице-премьер своими рассказами про готовых «работать на 50% больше» и получать меньше мигрантов. В шутку Хуснуллину уже предложили не мелочиться и завозить работников из Центральной Африки.

Ну а если серьезно — неужели действительно дела на наших стройках так плохи, что русского человека туда не затащишь?

«ПРИДУТ РАБОТАТЬ РУССКИЕ — ЕЩЕ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ»

- По оценкам Минстроя, на стройках сейчас не хватает до 2 млн рабочих рук. Такой вакуум достаточно серьезно тормозит производство, снижает темпы ввода объектов в эксплуатацию, что в конечном итоге влияет на прибыль. При этом заменить мигрантов на стройках нашими соотечественниками можно, но только в теории и не в короткие сроки, - рассказал kp.ru директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (одна из интернет-платформ по поиску временной работы и работников) Сергей Сухоставец. - Во-первых демографическую яму никто не отменял, во вторых — необходимо улучшать условия труда и оплаты, чтобы сделать вакансии более привлекательными для наших сограждан. В свою очередь удорожание труда приведет к удорожанию конечной стоимости квадратного метра, а это в сочетании с текущей покупательской способностью и ставками на ипотеку может опять же серьезно сказаться на спросе.

По оценкам Минстроя, на российских стройках сейчас не хватает до 2 млн рабочих рук.

По оценкам Минстроя, на российских стройках сейчас не хватает до 2 млн рабочих рук.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследований, работодатели в строительной сфере действительно считают, что мигранты будут работать за меньшие деньги и более трудоспособны (а куда им деваться — они зачастую и живут практически на работе). Но, как утверждает Мария Мироничева, руководитель отдела компании Peri, проводившей одно из таких исследований, не и прозрачной системы трудоустройства в строительные компании.

- Этот рынок регулируется посредниками и находится в абсолютно серой зоне, - говорит Мария. - Даже если условный безработный из региона России желает пойти работать на строительную площадку, то без выхода на посредников у него крайне мало шансов это сделать.

«ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ, А В СТРАТЕГИИ»

- На эту проблему на самом деле надо смотреть в другой плоскости. Мигранты, как правило, у нас ассоциируются с низкоквалифицированной рабочей силой. Но механизация на стройке возрастает, и роль низкоквалифицированной рабочей силы в сметах и бюджете снижается. Компании, которые не используют новые технологии, неминуемо начинают проигрывать в конкурентной борьбе, - считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Правда, по словам эксперта, и места, требующие средней или высокой квалификации, у нас в строительной сфере часто занимают выходцы из Украины, Молдавии, некоторых республик ближней Азии — с соответствующим образованием и квалификацией. Они тоже считаются мигрантами. Теоретически это рабочие места, которые вполне могли бы быть привлекательны для своих граждан.

- Поэтому дело тут не в зарплате, - говорит Апрелев. - Если мы хотим видеть больше россиян в строительной сфере, надо заниматься училищами, переподготовкой, вкладываться в образование, повышать престиж профессии. Ну и главное. Решения-то есть, но они подразумевают понятную долгосрочную перспективу в строительном секторе. А сейчас ситуация такая, что застройщики предпочитают быстренько набрать временных сотрудников — и не ломать голову, что они с этими людьми будут делать завтра, смогут ли их обеспечить работой и зарплатой.

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