«Мигранты работают на 50% больше россиян, а получают на 30% меньше»: почему строители не хотят отказываться от гастарбайтеров

Hеужели действительно дела на наших стройках так плохи, что русского человека туда не затащишь? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никак России не прожить без мигрантов. Строить — и то некому. Этот вопрос в очередной раз встал острее некуда во время «правительственного часа» в Госдуме. Вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о перспективах и проблемах строительной отрасли. И вот что, в частности, рассказал:

- Давайте открыто правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение — без мигрантов будем работать. Средняя зарплата сегодня по стране 50 с лишним тысяч, а у строителей 40 с лишним тысяч. Давайте доведем зарплату до средней как минимум. А если хотим привлечь в эту отрасль, увеличим тогда зарплату. Давайте повышать производительность труда, это системные вложения и этим надо заниматься. Это все в наших руках, как примем решение, так и будет.

Дальше вице-премьер пояснил, что он за «цивилизованную, организованную миграцию под жестким контролем, по жестким правилам» - так, чтобы «себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией».

По итогам эмоциональной речи Марата Хуснуллина профильные комитеты Госдумы получили поручение заняться проблемой трудовых мигрантов. А в обществе разгорелась дискуссия — зацепил вице-премьер своими рассказами про готовых «работать на 50% больше» и получать меньше мигрантов. В шутку Хуснуллину уже предложили не мелочиться и завозить работников из Центральной Африки.

Ну а если серьезно — неужели действительно дела на наших стройках так плохи, что русского человека туда не затащишь?

«ПРИДУТ РАБОТАТЬ РУССКИЕ — ЕЩЕ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ»

- По оценкам Минстроя, на стройках сейчас не хватает до 2 млн рабочих рук. Такой вакуум достаточно серьезно тормозит производство, снижает темпы ввода объектов в эксплуатацию, что в конечном итоге влияет на прибыль. При этом заменить мигрантов на стройках нашими соотечественниками можно, но только в теории и не в короткие сроки, - рассказал kp.ru директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (одна из интернет-платформ по поиску временной работы и работников) Сергей Сухоставец. - Во-первых демографическую яму никто не отменял, во вторых — необходимо улучшать условия труда и оплаты, чтобы сделать вакансии более привлекательными для наших сограждан. В свою очередь удорожание труда приведет к удорожанию конечной стоимости квадратного метра, а это в сочетании с текущей покупательской способностью и ставками на ипотеку может опять же серьезно сказаться на спросе.

По оценкам Минстроя, на российских стройках сейчас не хватает до 2 млн рабочих рук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследований, работодатели в строительной сфере действительно считают, что мигранты будут работать за меньшие деньги и более трудоспособны (а куда им деваться — они зачастую и живут практически на работе). Но, как утверждает Мария Мироничева, руководитель отдела компании Peri, проводившей одно из таких исследований, не и прозрачной системы трудоустройства в строительные компании.

- Этот рынок регулируется посредниками и находится в абсолютно серой зоне, - говорит Мария. - Даже если условный безработный из региона России желает пойти работать на строительную площадку, то без выхода на посредников у него крайне мало шансов это сделать.

«ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ, А В СТРАТЕГИИ»

- На эту проблему на самом деле надо смотреть в другой плоскости. Мигранты, как правило, у нас ассоциируются с низкоквалифицированной рабочей силой. Но механизация на стройке возрастает, и роль низкоквалифицированной рабочей силы в сметах и бюджете снижается. Компании, которые не используют новые технологии, неминуемо начинают проигрывать в конкурентной борьбе, - считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Правда, по словам эксперта, и места, требующие средней или высокой квалификации, у нас в строительной сфере часто занимают выходцы из Украины, Молдавии, некоторых республик ближней Азии — с соответствующим образованием и квалификацией. Они тоже считаются мигрантами. Теоретически это рабочие места, которые вполне могли бы быть привлекательны для своих граждан.

- Поэтому дело тут не в зарплате, - говорит Апрелев. - Если мы хотим видеть больше россиян в строительной сфере, надо заниматься училищами, переподготовкой, вкладываться в образование, повышать престиж профессии. Ну и главное. Решения-то есть, но они подразумевают понятную долгосрочную перспективу в строительном секторе. А сейчас ситуация такая, что застройщики предпочитают быстренько набрать временных сотрудников — и не ломать голову, что они с этими людьми будут делать завтра, смогут ли их обеспечить работой и зарплатой.