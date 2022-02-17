Ляйсан Утяшева честно высказалась о разводе с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева более десяти лет замужем за Павлом Волей. Супруги воспитывают двоих детей. Поклонники не раз называли супругов идеальной парой. Но так ли это на самом деле, впервые рассказала гимнастка.

Ляйсан Утяшева заговорила о разводе с Павлом Волей. Гимнастка откровенно рассказала, что чувствует спустя годы брака в ответ на вопрос Ирины Шихман. Многие не верят в то, что за закрытыми дверями у знаменитостей все идеально. Среди скептиков оказалась и ведущая, которая поинтересовалась у Утяшевой и Воли, задумывались ли они о разводе. Гимнастка заверила, что между ней и мужем все еще есть безумное притяжение и с годами их отношения становятся только ярче и интереснее.

"У кого это страсть притупляется? Конечно, все не может быть, как в первый раз, и в первый раз не всегда круто… Когда ты настолько знаешь, какое блюдо твое любимое, какой прожарки, что подсолить, и когда ты по-настоящему кайфуешь, это уже такое гурманство", - поведала Ляйсан в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Воля тоже не смолчал. Он заявил, что они с женой ни разу не поднимали вопрос о разводе и даже серьезно не ругались. По его словам, они предпочитают обсуждать все проблемы, а не замалчивать их.

"Когда вы друг друга любите, когда вы все можете обсуждать, о чем ругаться? Просто надо сесть, поговорить и договориться. У меня есть самое главное правило и у Ляси тоже это правило: если тебе что-то не нравится, сейчас, здесь обсуждай это, немедленно. Не смей выходить из этой комнаты, реши это здесь", - поделился шоумен.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева сыграли свадьбу осенью 2012 года, а год спустя гимнастка впервые стала мамой, родив в США сына Роберта. В 2015-м супруги вновь стали родителями. На свет появилась их дочь София.

Шоумен сблизился с гимнасткой, когда она переживала страшное горе. Умерла ее мама. Зульфия Утяшева скончалась очень внезапно от инфаркта в 47 лет. По словам Ляйсан, ничего не предвещало беды. В тот день мама работала. Вечером женщина отправилась в ресторан - там-то ей и стало плохо.

"Я лежала замороженная... Мне сказали, тромб отвалился… Она мне сказала одно: «Не спеши, дай мне просто полежать». А я спрашиваю: «Ты пить хочешь?». Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал. Она трясется…" - вспомнила гимнастка страшные минуты.

Она кричала так сильно, что соседи вызвали полицию. "Я не отдавала отчета своим действиям в тот момент, не помню, что было. Бежала за скорой по снегу, а машина заблудилась. Один врач держал маму, а другой - ее язык. У нее уже глаза закатились…", - делилась Утяшева.