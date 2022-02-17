Лучшие подарки для дедушки на 23 Февраля

Мы выбрали книги от экспертов, советы которых точно помогут стать внимательнее к своему здоровью, приобрести новые полезные привычки и лучше себя чувствовать.

С возрастом на первый план выходят переживания о собственном самочувствии. Никто не хочет стареть, увядать - даже думать об этом порой невыносимо. Современная наука дает надежду. Вполне реально подольше оставаться молодыми, бодрыми, привлекательными, избегая возрастных болезней, потери когнитивных способностей и прочих «побочек» старости. Многое тут зависит от внутреннего настроя, а правильный настрой зависит от знания возрастных особенностей и умения относиться к своему телу более осознанно. Как ни банально это звучит, но лучший подарок пожилому человеку - книга. Не такая, которую прочел и забыл, а действительно полезная, которая вдохновит и чему-то научит. Сначала дедушку, а там, глядишь, и бабушка заинтересуется. Заодно и детей с внуками просветят.

Мы выбрали книги от экспертов, советы которых точно помогут стать внимательнее к своему здоровью, приобрести новые полезные привычки и лучше себя чувствовать.

«7 нот здоровья. Как повысить качество жизни за 7 недель»

Автор - Наталия Горн, семейный доктор, член Американской академии антивозрастной медицины А4М и Международной ассоциации врачей PREVENTAGE.

В книге семь глав: «Стол», «Стул», «Сон», «Секс», «Спорт», «Стресс», «Счастье». Семь важных сфер жизни. Дисбаланс в одной неизбежно нарушит общее равновесие - точно так же красивая мелодия превратится в какофонию, если выбросить пару нот. Хорошая новость: любую из семи сфер можно модифицировать самостоятельно под контролем специалистов. Наталия Горн рекомендует теорию маленьких шагов, которые приведут к большим изменениям в самочувствии. А также дает ответы на волнующие многих вопросы про метаболизм, пищеварение, нервную систему. Почему нужно раз и навсегда избавиться от перекусов? Что изменить в спальне, чтобы высыпаться каждый день? Как нерегулярный стул портит нам жизнь и что съесть на ужин, чтобы утро было добрым? Бонус от автора - список самых полезных продуктов и антистрессовые методики.

Купить книгу можно здесь

«Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни»

Автор - Юлия Юсипова, врач, сооснователь Европейского университета долголетия, ректор Международного института традиционной медицины.

Опираясь на многолетний научный опыт, автор популярно объясняет, что такое биологический возраст и какие существуют подходы к его снижению. Вы знали, например, что генетика не приговор и процессы старения можно предупредить? В «дорожной карте» проложен маршрут, двигаясь по которому, читатель получит четкое представление о том, какие изменения образа жизни необходимы именно ему. Оздоровление иммунной системы, выявление хронических воспалений и борьба с ними, эффективные антивозрастные диеты и физические нагрузки. Как держать под контролем уровень сахара, почему так важен витамин D, стоит ли принимать БАДы и устраивать разгрузочные дни, что делать с вредоносным стрессом. Также в книге есть обязательные чек-апы для конкретного возраста: каких врачей посетить, какие сдать анализы, какие сделать исследования.

Купить книгу можно здесь

«Близко к сердцу. Главные вопросы про здоровье сердца, на которые важно вовремя получить ответ»

Автор - Нана Погосова, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. Признанный в России и за рубежом эксперт в области профилактической кардиологии.

Сердце - ключевой орган. Пока оно бьется, мы продолжаем жить. Чтобы сердце работало без сбоев как можно дольше, его нужно беречь. Люди в нашей стране больше всего боятся рака, а умирают от болезней сердца и сосудов. «Тихие убийцы», - так их называют, потому что зачастую они начинаются и развиваются бессимптомно. Книга, в которой доступным и грамотным языком описаны алгоритмы действий при разных проблемах с сердцем, а также даны четкие рекомендации по выявлению заболеваний и их профилактике, должна быть в каждом доме, где заботятся о здоровье близких. Нана Погосова отвечает на двести (!) самых важных вопросов о нашем сердце, при этом основывается на строго проверенных научных данных и результатах исследований ведущих ученых мира. «Близко к сердцу», к слову, первая книга из серии «Главные вопросы к врачу», так что уже сейчас можно планировать полезные подарки на другие предстоящие праздники.

Купить книгу можно здесь