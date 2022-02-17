Ваш долг закроют полностью: Среди россиян разыгрывают погашение автокредита

Авито Авто совместно с Тинькофф объявили о проведении совместного конкурса. В этот раз победителя ждет необычный сюрприз – за него полностью погасят автокредит. Так что, если вы задумываетесь о приобретении железного коня, сейчас отличное время заняться этой покупкой, и стать претендентом на главный приз.

ГОДОВОЙ ЗАПАС БЕНЗИНА И СКИДКИ НА КАСКО

Конкурс проводится в период с 15 февраля по 16 марта. Участниками розыгрыша становятся все, кто в этот срок оформил кредит на машину в карточке объявления на Авито, на официальном сайте конкурса или на сайте Тинькофф. Любой из вариантов будет засчитан.

После оформления заявки и получения одобрения банком вам придет сообщение с уникальным номером участника.

Шанс получить главный приз в виде полного погашения кредита получат все, кто оформил кредит и отправил в банк фотографию свидетельства о регистрации авто, приобретенного до 12 апреля включительно. Они станут участниками финального розыгрыша. Пользователи, кто не отправит снимок, станут участниками промежуточных этапов конкурса. У них есть шанс получить классные подарки. Например, пять человек выиграют возможность оформить беспроцентные автокредиты, еще столько же человек станут обладателями годового запаса бензина на сумму до 120 тысяч рублей. Некоторые победители смогут сэкономить на покупке полиса КАСКО, получив скидку в размере 22%. Кроме того, будут и денежные призы. Организаторы разыграют в общей сложности полмиллиона рублей. Участники конкурса смогут выиграть по три, пять и десять тысяч рублей. И это еще не все. Без подарков мало кто останется. Также можно будет получить приятные бонусы от Авито Авто в виде мерча для водителей, промокодов на бесплатное использование Авито Доставки и баллов для платного продвижения объявлений на Авито.

Финальный розыгрыш пройдет 14 апреля. Промежуточные розыгрыши пройдут 24 февраля, 3, 10 и 17 марта.

НАСТОЛЬКО ЧЕСТНО, ЧТО НЕ ПОДКОПАЕШЬСЯ

Лицом конкурса стал шоумен и телеведущий Михаил Шац. Проект называется «Реально честный конкурс». Правила участия в розыгрыше он зачитал в ролике, продолжительностью в 45 минут. И сомнений в честности проекта у него не осталось.

- За подведением итогов конкурса вы сможете следить онлайн. Будет запущена трансляция, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, - отметил ведущий. - Счастливчиков определим с помощью генератора случайных чисел. Все четно, не подкопаешься.

В Авито отметили, что конкурс будет проводиться открыто, и без подводных камней.

- Мы понимаем, что люди часто могут думать, что конкурсы проводятся нечестно, и поэтому не всегда решаются в них участвовать. Но мы решили, что наш розыгрыш будет максимально прозрачным, так как сделали своей целью повысить довершение и прозрачность к рынку автомобилей с пробегом, - сообщил Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.