Из трети народа России делают ее вечных врагов

Самое главное и самое драматическое, что сейчас происходит в нашей "международной панораме" - это постепенная утрата русской идентичности на западных и южных территориях царской и советской России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый раз, когда я говорю что-то критическое о нашей внешней политике (очень слабой, на мой взгляд), ко мне приходит толпа неосоветских и псевдосоветских читателей, любителей телевизионного официоза и казенного агитпропа, которые хором рассказывают мне, как Россия медленно, но верно идет от успеха к успеху и от победы к победе, и впереди у нее вагон времени, все хорошо, все по плану, а вы, товарищ, панику создаете.

А времени - нет.

Самое главное и самое драматическое, что сейчас происходит в нашей "международной панораме" - это вовсе не фейковое и бессмысленное "противостояние с США", этот скучный спектакль для военных пенсионеров с книжкой "Ротшильды и Рокфеллеры против Красной Империи" в руках, а - постепенная утрата русской идентичности на западных и южных территориях царской и советской России.

Плотно населенных и символически сверхнасыщенных, в отличие от наших северных и восточных территорий, где холодно, почти нет людей, и где идет один сбор природных ресурсов.

Огромная часть национальной, а не формально географической России - от нас уходит.

Это наша проблема, это наша трагедия, а не все эти ракеты, агрессивные блоки нато, договора о безопасности и прочий политический мусор, который сегодня так, а завтра, за одну минуту, уже этак, а потом обратно и так до бесконечности.

Миллионы людей, принадлежащих к нашему народу и нашей культуре, перестают к ним принадлежать - усилиями известного набора государств, разумеется, - а с ними вместе и те исторические и экономические пространства, где они живут.

И этот мрачный процесс имеет жесткие временные рамки. Советские поколения, помнившие единую страну (хоть и устроенную на отвратительных принципах большевистской мультикультурности, что и привело ее к краху) - исчезают.

Новые люди - воспитаны новыми школами, университетами, телеканалами, блогами, грантами, именами на улицах и памятниках etc.

Они всерьез думают, что та реальность, которую создали нам 1917 и 1991 год - это навсегда, и так и надо.

И если торговаться с госсекретарями США о том, где какой истребитель имеет право летать, и кто вступает в какую глобальную организацию, и кто какие санкции вводит или отменяет, можно хоть тысячу лет, дурацкое дело нехитрое, - то южную и западную Россию мы теряем прямо сейчас и насовсем.

Это в прежние времена военные администрации разных царств и империй могли столетиями толкать туда-сюда русско-польско-австрийско-турецкие границы, брать и отдавать крепости и переводить крестьян с каплей мещан под то или иное монархическое подданство и церковную лояльность.

Сейчас, в массовом обществе, где роль человека и роль информации радикально иная (не буду читать лекции о том, что дважды два четыре), - что с возу упало, то почти пропало.

Почти.

И времени у нас - до большой смены поколений, когда двадцатый век окончательно уйдет, - совсем чуть-чуть.

Но Россия тратит его на геополитическую ерунду, пока из трети ее народа - аккуратно и безостановочно делают ее вечных врагов.