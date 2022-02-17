Российские фермеры пожаловались на государственное регулирование сельского хозяйства: «Дали 2 млн рублей, а забрали 63!»

Главная головная боль сельхозпроизводителей - производственные затраты выросли на 30-50%, а государство усугубило ситуацию, установив значительную экспортную пошлину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

33-й по счету съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР), на который прибыли 428 делегатов со всей страны, начался, как водится, с бодрых отчетов. Малый агробизнес и впрямь развивается завидными темпами, порой побивая серьезные агрохолдинги. За последние 6 лет, например, прирост производства мяса в КФХ составил 30%, молока — 44%, яиц — 41%. Треть зерновых, убранных в прошлом году — это тоже фермеры, они же вырастили 36% всего подсолнечника. Сегодня в фермерских хозяйствах содержится 31% коров, овец - 46% (в крупных хозяйствах всего 7%).

Сразу три замминистра сельского хозяйства (а на второй день работы съезда сюда приехал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев) при этом обещали, что государство и впредь не оставит фермеров без поддержки, которая не будет уменьшена. Что несмотря на задранную ставку рефинансирования, аграрии по-прежнему будут получать льготные кредиты под 5%. Что вскоре для стабилизации цен появится отдельная программа стимулирования овощеводов, а еще в качестве эксперимента в этом году выделят 300 миллионов на поддержку агротуризма, которые достанутся по большей части фермерам.

"7 РУБЛЕЙ С КИЛО ЗЕРНА ИЗЫМАЮТ!"

Сельхозчиновники не успели закончить свои речи, а к микрофонам уже стали подтягиваться мужики. И привычный сценарий разговора земледельцев с властью в виде «вопроса-ответа» сходу поломался. Вместо вопросов с мест посыпались требования, съезд порой и вовсе грозил перерасти в митинг. Крестьяне дружно жаловались на головную боль №1: из-за подорожания всего и вся средние производственные затраты выросли на 30-50%, в то время как Россия ввела для растениеводов экспортную пошлину (с каждой проданной за рубеж тонны пшеницы, например, крестьяне сегодня обязаны отдать государству 92,8 доллара).

- Что это такое? - искренне недоумевали люди. - Расходники, значит, мы должны по рыночным ценам покупать, а как продавать зерно — уже не рынок, а госрегулирование? Не остается же ничего на развитие!

- Субсидий получили 2,4 миллиона, а из-за пошлин потеряли 63 миллиона! - потрясал цифрами другой фермер. - 7 рублей с каждого килограмма изымают! Прошу съезд принять резолюцию немедленно отменить пошлины!

По залу прокатились первые аплодисменты.

- Я тоже не услышал — по каким ценам мы будем в этом году покупать солярку и удобрения? - грохотал следующий оратор. - Будут ли нам все это субсидировать? Будут ли отменять пошлины? А с удобрениями вообще не пойми что происходит!

Открылся 33-й по счету съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России. Фото: akkor.ru

«ГДЕ СЕЛИТРА?!»

И фермеры переключились на еще одну громадную проблему: несмотря на то, что экспорт удобрений ограничили, и теперь, судя по отчетам чиновников, в стране их достаточно, селитру не купить.

- Ну, как не купить, - поясняли фермеры. - Нам обещали по 21-23 тысячи за тонну, но ее нет! Ее просто не продают за эту цену, предлагая коммерческие тарифы, а это — более 30 тысяч за тонну. Тогда стригите «минеральщиков» также, как и нас — почти наголо!

В президиуме удивленно заглянули в разложенные бумаги. В них, похоже, было все ровно наоборот.

- Это только у вас такая проблема? - спросили выступающего.

- Да по всей Ростовской области! - поднялись с места мужики.

- И у нас тоже самое! - поддержали возмущение делегаты из других регионов. - Недавно купил селитру по 33 400! Плюнул на все и купил!

- Это правда? - переспросил глава АККОР Владимир Плотников.

- Да! - ответил зал.

- У нас цены на расходники процентов на 15-20 выше, чем на материке, - развивали тему гости из Крыма. - Вы знаете, что Крым провел посевную кампанию практически без удобрений, через пару лет произойдет резкое снижение урожайности! Мы кричим, а нас не слышат! И пошлины еще эти, оставляющие нас без денег… Надо писать Путину!

Зал снова потонул в аплодисментах.

- Каждый выступающий говорит о пошлинах — серьезная проблема, - согласился глава АККОР Владимир Плотников.

"И ОТМЕНИТЬ ПОШЛИНЫ"

А фермеров было не угомонить. Крымские земледельцы жаловались на то, что с кредитованием беда, а еще — что субсидии им дали не в начале сезона, когда остро нужны деньги, а лишь в конце октября, что у малых хозяйств нет денег на обновление техники. Тверские говорили о беззаконии со стороны энергетиков, которые что-то там пересчитали не в пользу животноводов и отключили ферму в 1000 голов. Волгоградские аграрии пожаловались на страховщиков — когда в их хозяйстве погибло 420 га озимой (и застрахованной от неурожая) пшеницы, они попросили разрешения пересеять площади подсолнечником. И страховщики отказались возмещать убытки: мол, доходы от семечки перекрыли убытки, а значит, шиш вам, а не деньги. Вспомнили и о еще одной загвоздке — вот уже полтора года в России нельзя зарегистрировать фермерское хозяйство как КФХ. Но поблажки в ряде госпрограмм предусмотрены именно для КФХ, а значит, что если вы на бумаге ООО или ИП, то на вас они не распространяются.

Или вот еще непонятка, с которой сталкиваются фермеры-садоводы: есть один и тот же клещ, который губит разные типы растений. Однако для борьбы с ним нужны разные сертификаты — если он поселился на яблоне — одна бумажка, на груше — другая, на смородине — третья. Хотя и клещ, и препарат один и тот же. Что снова приводит к ненужным килограммовым документооборотам. Почему в Белоруссии этот препарат против клеща можно применять на все растения, а у нас — только на те, которые написаны в сертификатах? И только попробуй препаратом против этого вредителя, который предназначен для обработки яблок, обработать смородину — нарвешься на штрафы. Или на «договориться»? - осторожно намекали на коррупцию садоводы. А потом вместе с коллегами дружно голосовали за резолюцию, которая вскоре уйдет в правительство: чтобы фермеры не разорялись, а цены на продукцию не росли, снизить тарифы на энергию, разработать госрегулирование цен на металлы, газ и удобрения, убрать бюрократические барьеры и непонятные правила, увеличить субсидии, бесплатно подключать фермеров к всевозможным коммуникациям... И, конечно же, отменить экспортные пошлины на зерно.