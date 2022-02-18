Картинка с кислинкой

Баклажаны по рецепту лондонского шефа Йотама Оттоленги. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Летом едим яблоки из соседского сада, зимой квашеную капусту из собственного погреба. Но если вдруг зимой захотелось баклажана летнего заморского, плюньте вы на сезонность и локальность и делайте что пожелаете. Тем более и рецепт у нас сегодня не местный, а по мотивам творчества прекрасного лондонского шефа Йотама Оттоленги.

Баклажаны нарезаем шайбами толщиной примерно 2 см, смешиваем их в миске с оливковым маслом, солью и перцем, выкладываем на противень, покрытый кухонным пергаментом, и отправляем в духовку (220 градусов) на 40 - 45 минут.

В баночку греческого йогурта добавьте соли, перца, чайную ложку лаймового (можно лимонного) сока, столько же тертой цедры и порошка карри. Вообще-то он вполне доступен и продается во многих разделах специй, но если вдруг вам не повезло, можно заменить его на сванскую соль - это будет другой вкус, но тоже очень даже ничего. Поставьте соус в холодильник.

Нарезанную полукольцами или перьями луковицу обжарить на среднем огне до золотисто-коричневого цвета (7 - 8 минут), добавить соли, порошка карри (или сами уже знаете чего, но тогда обойдемся без обычной соли), дробленых миндальных орехов (они тут будут за хрусткость отвечать) и жарить еще пару минут.

Этим луком мы потом накроем на тарелке запеченные баклажаны. Сверху йогуртовый соус, зелень, цедра лайма, черный перец (непременно свежемолотый) и немного зерен граната для яркости картинки и дополнительной кислинки. Да и вообще от них почему-то настроение повышается.

Как говорится, лето далеко - лето близко.