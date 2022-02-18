Когда и чем прививаться, чтобы повысить защиту от «омикрона»: врач Алексей Водовозов назвал лучшие схемы вакцинации

Восстановить способность организма давать отпор коронавирусу помогают дополнительные дозы вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штамм «омикрон», который продолжает атаковать мир, довольно часто пробивает иммунную защиту привитых и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. Нынешние вакцины в большинстве случаев защищают от тяжелых осложнений ковида, а вот легкие и бессимптомные формы с приходом вируса-мутанта стали весьма распространенными. Однако есть шансы максимально снизить любые риски и усилить организм для противостояния SARS-CoV-2. Помогут в этом грамотные схемы вакцинации. Кому, в какие сроки и чем лучше всего прививаться для получения оптимальной защиты в сегодняшних условиях, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов. Специалист выступил с лекцией «Омикронная реальность: сюрпризы и решения» в Адыгейском государственном университете.

«ПЕРЕБОЛЕЛ И ЗАЩИЩЕН? КАК БЫ НЕ ТАК»

- Есть довольно большая секта свидетелей естественного иммунитета, - шутит Алексей Водовозов. - Они говорят: мы уже переболи, не надо нам никаких прививок. Для таких граждан у исследователей плохие новости. «Переболевание» предыдущими вариантами коронавируса не дает защиты от «омикрона». Увы, практически никакой. Кстати, обратное тоже верно. Уже есть данные, что перенесенный «омикрон» почти никак не препятствует заражению другими известными вариантами коронавируса.

Кроме того, по всей видимости, под вариантами вируса-мутанта тоже можно инфицироваться по новой, предупреждает эксперт. На сегодня самый известный из них ВА.2 («стелс-омикрон»), однако ученые открыли и другие разновидности. В среднем риск повторного заражения ковидом в нынешних условиях может возникать у переболевших уже через 40-45 дней.

- Словом, у нас есть выбор: либо мы болеем бесконечно, либо стараемся как можно скорее разорвать эту цепочку. Каким образом? Самую мощную защиту дает гибридный иммунитет, то есть прививка и перенесенная инфекция (такой эффект будет независимо от последовательности, но переболеть после прививки гораздо безопаснее), - поясняет Водовозов.

От редакции: если вы еще не болели, то намеренно подхватывать инфекцию, разумеется, не стоит. Разумнее подобрать оптимальную схему вакцинации (см. ниже).

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Доля заболевающих «омикроном» среди привитых сейчас растет, - продолжает эксперт. - При этом уязвимость повышается, если после вакцинации прошло 6-12 месяцев (чем лучше иммунный ответ после прививки у конкретного человека, тем дольше срок защиты. - Ред.).

Восстановить способность организма давать отпор коронавирусу помогают дополнительные дозы вакцины, рассказал Водовозов. И привел показательные примеры исследований в разных странах.

- По последним данным из США, если человек прошел курс вакцинации двумя компонентами прививки больше полугода назад, то риск госпитализации при заражении ковидом у него снижен на 81%. Если же через 6 месяцев после первичной вакцинации добавить укол еще одной дозы, то угроза попасть в больницу с тяжелыми осложнениями COVID-19 станет уже на 96% меньше.

- Британские исследователи прицельно изучили ситуацию с защитой людей старше 50 лет от летальных исходов при ковиде. Выяснилось, что, если человек такого возраста привит 6 месяцев назад и более, то уровень защиты составляет примерно 60%. Однако добавление свежей дозы (ревакцинация) уже через две недели увеличивает эту цифру до 95%!

Именно поэтому во всем мире переходят к введению третьих, а кое-где и четвертых доз вакцины с периодичностью не менее 5-6 месяцев, пояснил Водовозов.

- Израильтяне провели исследование, которое показало: после 4-х доз (то есть: вакцинация двумя компонентами, потом еще одна доза через 6 месяцев и еще спустя полгода четвертая доза, или вторая ревакцинация) частота подтвержденных инфекций в два раза ниже, чем у тех, кто получил три дозы (то есть одна двухкомпонентная прививка и одна ревакцинация). Частота тяжелых случаев - в 4,3 раза ниже.

«То есть вакцинация и ревакцинация работают. Третьи и четвертые дозы нужны. Пока вирус так массово изменяется, устраивает нам такие сюрпризы - это единственный вариант защиты», - заключает эксперт.

В ТЕМУ

Одна вакцина хорошо, а две разные - лучше

- Если люди прививаются двумя компонентами «Спутника», а потом выезжают за границу и получают хотя бы одну дозу «Пфайзера» или «Модерны», антитела взлетают буквально за верхнюю границу чувствительности тестов, - рассказал Алексей Водовозов.

Кстати, за такую схему сочетания вакцин выступают и сами разработчики «Спутника». В частности, в своей научной статье они отмечают, что комбинация «Пфайзер» плюс российская вакцина (так называемая гетерологичная вакцинация) существенно повышает выработку антител, в том числе, способных противостоять именно «омикрону».

БУДЬ В КУРСЕ

Пять самых распространенных ситуаций и оптимальных схем вакцинации

Алексей Водовозов разобрал самые частые случаи из практики и дал ориентиры по схемам вакцинации, исходя из наблюдений и данных исследования.

1. Стандартная схема: базовая вакцинация двухкомпонентным «Спутником V». Дальше - ревакцинация «Спутником Лайт» раз в полгода: до тех пор, пока не прекратится массовое распространение коронавируса.

2. Для групп риска: 65+ и людей с хроническими заболеваниями (диабет, онкологические, сердечно-сосудистые): по всей видимости, после базовой вакцинации через полгода лучше ревакцинироваться полноценным «Спутником V», то есть двумя дозами, а не однокомпонентным «Спутником Лайт».

3. Если человек прошел первичную вакцинацию «КовиВаком»: наблюдения показывают, что он неплохо работает как своеобразная «грунтовка». То есть сначала прививаемся «КовиВаком», а потом «Спутником V» (для групп риска) либо «Спутником Лайт».

4. Если вы прививались «Спутником», то потом ревакцинироваться «КовиВаком» на сегодня вряд ли целесообразно - об эффективности такой схемы пока нет вообще никаких данных. Так что после «Спутника» применяем пункты 1 или 2 (см. выше).

5. Если вы переболели, то первую вакцинацию после этого стоит провести через 3-6 месяцев (официально по инструкции Минздрава разрешается только через 6 месяцев. - Ред.) и лучше всего - двухкомпонентным «Спутником V». Дальше, еще через полгода - «Спутником Лайт».