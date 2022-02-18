Как выглядит самая дорогая квартира в Москве: "Золотой" пентхаус за 3 миллиарда

Пентхаус на Тверской стоит 3,153 млрд рублей. Ближайший его конкурент в Москва-Сити на миллиард дешевле. Фото: эскиз бюро Дэвида Роквелла Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце 2018 года девелопер Vesper урвал последний свободный участок на 1-й Тверской-Ямской улице: у выхода из метро «Маяковская», через дорогу от Триумфальной площади. Сейчас здесь почти достроили две девятиэтажки под общим названием «Фейрмонт». В одной будет пятизвездочный отель, а вторую отдали под апартаменты.

Несмотря на заоблачную цену, застройщик уже продал все квартиры за исключением самого солидного лота - гигантского пентхауса с панорамным видом на Садовое кольцо, Театр сатиры, Концертный зал им. Чайковского и весь центр Москвы. На начало 2022 года это самый дорогой объект в столице - 3,153 млрд рублей. Цена не окончательная - раз в квартал она вырастает на 5 - 10%. Площадь пентхауса 1051 кв. м.

СНАЧАЛА ФЕЙСКОНТРОЛЬ

Что такое три миллиарда рублей, мне, ипотечнику, судить сложно.

Но, погуглив, узнал, что за такую же сумму в Ленобласти хотят достроить 35 многоэтажек для обманутых дольщиков, в Ростове возвести три школы по тысяче мест каждая, а Роспотребнадзор произведет 36 миллионов тест-систем для диагностики ковида. То есть это деньги, которые решают проблемы государственного масштаба. Но тут владелец платит из своего кармана, поэтому имеет право широко гулять по Маяковке.

Чтобы попасть на просмотр, пришлось пройти фейсконтроль.

- Объект эксклюзивный, мы его не всем показываем, - начал разговор риелтор на том конце. - Для кого его смотрите? Хотя бы сферу деятельности назовите.

Снаружи дом отделан африканским мрамором и португальским камнем. Фото: Андрей АБРАМОВ

Представляться журналистом не хотел. В этот момент по телевизору в новостях рассказывали что-то про рекордные цены на сталь.

- Я помощник уральского металлурга, - важно ответил собеседнику.

Тест прошел, и мы назначили встречу. Приехал на Тверскую. У входа на стройплощадку меня встретил риелтор - забавный мужичонка с косматой бородой. Он прихрамывал на правую ногу и раз в три шага отхлебывал энергетик из жестяной банки. Вот ты какой - мир элитной недвижимости.

От застройщика нас сопровождала представительная дама в собольем полушубке.

- Стройка закончится летом, а отделку пентхауса планируем завершить в сентябре, - рассказала леди.

Как я узнал позже, ничто земное пентхаусожителям не чуждо: сроки сдачи дома с гостиницей переносили уже несколько раз.

Вид из окна на Триумфальную площадь. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВСЕ БЛАГА МИРА ПО ЗВОНКУ

- У хозяина пентхауса будет отдельный лифт и вход в здание. Владелец может вообще не пересекаться ни с кем из живущих. Подъезд авто прямо к личной двери, - рекламировала достоинства дама в соболях.

Я важно кивал, плотно сжав губы.

- Парковка-то есть? - вклинился в беседу риелтор, залихватски хлюпнув газировкой.

- Двухуровневый подземный паркинг с лифтом для машин. На выбор хозяину пентхауса даем лучшие четыре места - можно хоть все купить. Цена приятная - по 11,5 млн за каждое.

- Как трешка в Печатниках! - блеснул знанием рынка риелтор.

Сейчас в пентхаусе белые стены. Сдача премиального объекта затянулась. Фото: Андрей АБРАМОВ

Почувствовать себя еще круче владельцу пентхауса поможет сервис пятизвездочного отеля. Консьерж, портье, официанты, горничные, водители, няни, спа, два ресторана - все это в любой момент доступно по звонку. Для этого в пентхаусе установлен отдельный телефон - прямо как у злодеев в боевиках.

- В апартаментах ежедневно будут выставлять живые цветы… - добавила проводник в мир роскоши.

- Еще поди купальщицы омовения ног проводят, - загыгыкал риелтор.

План пентхауса. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПРОПИСКУ НЕ ДАДУТ

На том самом отдельном лифте мы поднимаемся наверх.

- Гм-м, а где вся роскошь с фото в объявлении? - интересуюсь я, стоя на бетонном полу под белой стеной.

Оказывается, обещанный хозяину ремонт от американского дизайнера еще предстоит. Так что пока в пентхаусе, кроме несущих стен и колонн, один ветер гуляет. Но панорама города за окном и вправду завораживает - сталинские высотки, купол храма Христа Спасителя, памятник Маяковскому под ногами.

А так будет выглядеть гостиная на террасе. Площадь 90 кв.м. Фото: эскиз бюро Дэвида Роквелла

Чтобы обойти по периметру 1051 квадрат, нужно около минуты - и это еще не возведены стены комнат и шел я быстрым шагом. В цену пентхауса входит косметический ремонт и отделка, сантехника, ништяки вроде умного дома (это когда голосовое управление и все коммуникации подключены к компьютеру), гарнитур и набор бытовой техники на кухню.

- И стиральная машинка! - добавил риелтор голосом Якубовича, который говорит: «Автомобиль!».

- Только она без опции сушки белья, - виновато дополнила представитель застройщика.

Но тут не до сушки: разовой оплатой всего великолепия дело не ограничится. Налог за хоромы около 15 млн в год. А ежемесячные платежи за «коммуналку» примерно 500 тысяч рублей.

Еще одна гостиная. Всего-то 170 «квадратов». Фото: эскиз бюро Дэвида Роквелла

Нагулявшись по пустынным коридорам пентхауса, я откланялся. Сообщил провожатым, что объект неплохой, будем думать.

На дорожку мне вручили огромный подарочный пакет с планами помещения и рекламным каталогом, который напоминал альбом картинной галереи. А вернувшись в свою двушку, площадь которой на 10 квадратов меньше хозяйской спальни пентхауса (55 м²), подумал, что бедному крепче спится.

А это дизайн-проект кабинета. Фото: эскиз бюро Дэвида Роквелла

Кстати

Жилье-делюкс в столице покупают «понаехавшие»

Агентство «ИНКОМ-Недвижимость» изучило портрет покупателя делюкс-квартир в столице. Оказалось, что почти треть сделок совершают жители российской глубинки - в основном Санкт-Петербурга и нефтегазовых регионов России. Присматривают апартаменты с одной спальней и в будущем используют их как альтернативу гостинице во время командировок. Либо покупают квартиру для своих детей, которые уезжают учиться в столицу. Иностранные граждане элитную недвижку приобретать не хотят. При этом каждый десятый продавец роскоши - гражданин какого-нибудь европейского государства. Политическая нестабильность в мире заставляет инвесторов сбрасывать российские активы.

На эскизе хозяйская спальня выглядит скромной комнатушкой. Но по факту тут 55 кв.м! Это площадь полноценной «двушки», а то и «трешки». Фото: эскиз бюро Дэвида Роквелла

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Спрос на элитную недвижимость больше предложения

- Средняя цена квадратного метра в элитном сегменте сегодня 1,2 млн руб. За год она выросла почти на 56%. Это самый высокий прирост по сравнению с другими классами первичного рынка - комфорт, эконом, бизнес. Все дело в небольшом объеме предложения, узости рынка при росте спроса, - рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталия Кузнецова. - Сегодня в Москве перспективных проектов элит-класса насчитывается порядка 25. Все они расположены в ЦАО - большая часть в Хамовниках.

Первостепенный атрибут премиум-класса: локация внутри Садового кольца. Второй атрибут - уникальный клубный формат. Не более 40 квартир или апартаментов с максимально высокими качественными характеристиками: не более двух-трех квартир на этаже, наличие эксклюзивных форматов (пентхаусов, многокомнатных лотов, террас) со средней площадью лота не менее 100 кв. м.