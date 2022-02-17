Александр Домогаров выступил с заявлением: "Уничтожен"

Актер Александр Домогаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров три месяца назад сообщил о том, что уходит из театра Моссовета. Правда, точной даты знаменитый актер не озвучивал. Он взял полугодовой отпуск и должен был вернуться к работе только в конце апреля 2022 года. Однако конфликт Александра Юрьевича с руководством театра разрешить не удалось. Поклонники надеялись, что их кумир передумает. Но чуда не произошло.

Александр Домогаров покидает театр им. Моссовета в марте. Окончательное решение популярный актер принял после жесткого разговора с дирекцией культурного учреждения.

"В связи с тем, что руководство театра, господи - уже нет этого театра, театр Моссовета уничтожен. Так вот, руководство театра с огромным облегчением для себя избавилось от артиста театра Домогарова. Эта «кость» - последнее, что им мешало. И они вынудили меня это сделать раньше срока. Так вот, спектакль «Ричард III» 15 марта может не состояться. Поскольку артист Домогаров больше не является артистом труппы", - написал актер в блоге.

По его словам, его ничего не удержит в театре, где он прослужил 27 лет. Для окончательного увольнения необходимо соблюсти формальности - подписать заявление об уходе.

"Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля «Ричард III», который в последний раз должен был сыграть 15 марта", - цитирует актера сайт mk.ru.

Ранее Домогаров так объяснял свое решение уйти: "Этот театр не «рвал» вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что, казалось, этот столп не свернуть. Оказывается, возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя".