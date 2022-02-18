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Звезды18 февраля 2022 7:56

Звездная кинопремьера: Сергей Безруков вышел в свет с красавицей-женой, а Дмитрий Дюжев подогрел слухи о разводе

Знаменитости первыми оценили новую семейную комедию "Папы"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Сергей Безруков сыграл главную роль в картине, которую сняла его супруга-режиссер Анна Матисон.

Сергей Безруков сыграл главную роль в картине, которую сняла его супруга-режиссер Анна Матисон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К 23 февраля кинематографисты подготовили подарок для сильной половины: в День защитника Отечества на экранах страны стартует семейная комедия "Папы". Первыми ее по традиции оценили звезды: накануне в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма, на которую большинство гостей приехали с детьми и вторыми половинками.

Гости кинопремьеры.

Гости кинопремьеры.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, актер Сергей Безруков позировал на красной дорожке с женой Анной Матисон. В этой ленте у них семейный подряд: она - режиссер, он - исполнитель главной роли. Перед камерами супруги появились, крепко держась за руки, и не расставались весь вечер, демонстрируя семейную идиллию. За шесть лет брака пара трижды стала родителями, их младшему сыну всего полгода. А кроме того, как недавно признался актер, они думают об усыновлении.

Премьера фильма «Папы»

Премьера фильма «Папы»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Безруков и Анна Матисон.

Сергей Безруков и Анна Матисон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллега Безрукова по культовому сериалу нулевых Дмитрий Дюжев предстал на дорожке в гордом одиночестве. Да, спустя 20 лет "Бригада" уже не та: идеально скроенные костюмы, светский лоск и образцовые улыбки на камеру. Кстати, своим сольным появлением Дюжев в очередной раз подогрел слухи о расставании с женой Татьяной Зайцевой - пару уже давно не видят вместе, и даже в соцсетях не мелькают их общие снимки.

Съёмочная группа фильма «Папы»

Съёмочная группа фильма «Папы»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, на премьере отметились Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Сабина Ахмедова, Анна Старшенбаум, Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочкой, Виктория Галустян с дочками и без мужа, братья Запашные с семьями.

Эдгард Запашный с дочками.

Эдгард Запашный с дочками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аскольд Запашный с женой и дочкой.

Аскольд Запашный с женой и дочкой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Первое слово, которое произносит ребенок - "мама". Второе слово - по-разному, я знаю это как отец, - обратился к зрителям в зале Сергей Безруков. - Но мне бы очень хотелось, чтобы это слово было "папа". Мам мы не никогда не заменим, я готов быть на вторых ролях. Но второе место мы точно не отдадим!

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

О ЧЕМ КИНО

Фильм "Папы" объединил четыре новеллы - "Доктор", "Отпуск", "Семейные узы" и "Один день". Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. "Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна - быть папой", - говорят создатели.

Игорь Жижикин

Игорь Жижикин

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поисках сюжетов продюсеры проекта общались с друзьями и близкими, вспоминали собственные истории из жизни, чтобы в итоге представить зрителям истории о разных отцах и их взаимоотношениях с детьми.

Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочкой

Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочкой

Фото: Иван МАКЕЕВ

В главных ролях сыграли: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Марк Богатырёв, Игорь Жижикин, Вадим Демчог, Михаил Галустян и другие.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ