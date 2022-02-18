Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 февраля 2022 года: Зеленский обозвал Минские соглашения "бездарно составленными"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

"ДЕНЬ ЕДИНСТВА" ЗАКОНЧИЛСЯ БОРЩОМ

"День еднання" Украины, широко разрекламированный и занявший в Незалежной все телеэфиры в минувшую среду закончился совершеннейшим украинским свидомым эпосом. На "круглом столе" в завершение мероприятия повар Евгений Клопотенко, создавший по заказу супруги Зеленского такое школьное меню, что школьники предпочитают голодать, разразился торжественной речью.

- Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, уже борщ нас объединяет. И этот марафон единения, собственно, и является марафоном борща. И день единения и является Днем борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ – украинский, - заявил он. - Я думаю, эта победа будет не меньше Томоса. Потому что это то, чего мы не видим. Это вроде бы простое блюдо борщ, но мы все его едим. Мы можем быть за одного президента, за другого, с другими взглядами, но мы уже объединены. Поэтому я хочу вас поздравить с тем, что мы украинцы, такая прекрасная и большая нация! Всё будет борщ и всё будет Украина!

На этой оптимистичной ноте "марафон единения" и закончился. Слава Богу, а мы уж подумали, что у Украины есть серьезные проблемы. Пожалели бы ЮНЕСКО!

НОБЕЛЯ ДАЙ!

Советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко в своей статье в журнале Focus предложил наградить "заслуженной" Нобелевской премией мира президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые не допустили полномасштабной войны и отразили грядущее "вторжение Путина" до того, как оно состоялось. Рассматриваются и дополнительные кандидатуры вроде Бориса Джонсона И президента Франции Макрона.

А ВДРУГ ВОЙНА, А ОН БЕЗ ДЕНЕГ

Депутаты Верховной рады приняли законопроект по возвращению 100% надбавок к своим зарплатам и премиям за их личный вклад в общие результаты работы и материальной помощи. В это время под парламентом тысячи киевлян требовали отсрочить обязательное введение кассовых аппаратов. Но депутаты такой мелочью решили не заниматься.

17 февраля Зеленский посетил мемориал павшим воинам ВСУ в Донецкой области. Фото: REUTERS

УКРАИНЦА ПОЛЯКОВА ОБЯЗАЛИ В США ПРОДАТЬ ФИРМУ ЗА 1 ДОЛЛАР

Украинский предприниматель Максим Поляков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", что продает свою мажоритарную долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США. В мае 2021 года стоимость космической компании Firefly Aerospace украинца Макса Полякова превысила миллиард долларов.

- Уважаемый Комитет по иностранным инвестициям США, Воздушные силы США и еще 23 агентства США, которые предали меня и осуждали меня за мои действия в последние 15 месяцев – надеюсь, вы счастливы, - написал Поляков. Причиной давления названные структуры правительства США назвали угрозу национальной безопасности.

Примечательно, что украинец продал свою долю в 58% в компании соучредителю-американцу всего за 1 доллар США. Все по справедливости. Американской.

Участница митинга в поддержку Украины в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

ГРАНИЦУ ЗАМИНИРОВАТЬ, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ

На заседании Львовского областного совета местные депутаты потребовали закрыть границы с Россией и заминировать их. Кроме этого, было предложено заминировать акватории Азовского и Черного морей, чтобы предотвратить высадку российского десанта на побережье у Одессы и Мариуполя.

Но и этого местным депутатам-националистам показалось мало. Они потребовали запретить выезд из страны всем украинцам обоего пола призывного возраста, приостановить выплаты долгов МВФ и принять решение СНБО об отчуждении всех активов и собственности сбежавших из Украины олигархов.

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Зеленский и США выступили сегодня в унисон. Сначала президент Украины заявил, что считает "Минские соглашения" не требующими немедленного исполнения обязательствами, а "бездарно составленными" писульками. После чего потребовал глобальный документ по безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы, в том числе, и США, и Россия. Вот только ничего у Вовчика не получится. "Минские" одобрены Советом Безопасности ООН, и на этот счет имеется резолюция.

А президент США Джо Байден, уподобившись "желтым" таблоидам объявил, что Россия "вторгнется на Украину в ближайшие дни". "Творческую" идею своего шефа развил в ООН Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что Россия, не исключено, готовит "химическую" атаку, да еще под "чужим флагом". Учитывая, что Киев запросил экстренную помощь для ликвидации катастрофы при ЧС, становится понятней, что задумала та сторона для перевода конфликта в Донбассе в самую острую фазу.