Алина Кабаева вывела на чистую воду обидчиков Камилы Валиевой: "Отвратительно"

Алина Кабаева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Алина Кабаева впервые прокомментировал скандал с Камилой Валиевой на Играх в Пекине. Прославленная гимнастка уверена, что положительную допинг-пробу россиянки удерживали намеренно. Олимпийская чемпионка назвала происходящее "целенаправленным наездом на российский спорт".

Алина Кабаева поделилась своим мнением по поводу задержки с проверкой декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка не понимает, зачем нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль. "В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды", - сказала Кабаева.

По ее словам, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о положительной допинг-пробе Камилы своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили. "Команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы", - цитирует прославленную чемпионку ТАСС.

Она особо отметила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу до выступлений. "Следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт", - заявила Кабаева.

Алина отметила мужество Валиевой, с которым она переносит скандал. "Девочка - молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне. Уверены - у нее хорошее будущее", - заключила звезда спорта.

Напомним, в индивидуальных соревнованиях Камила Валиева заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала 17-летняя Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой. Все три фигуристки являются спортсменками группы Этери Тутберидзе.