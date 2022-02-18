Байден вспомнил о том, как подбросил политической противнице труп собаки

Саму историю Байден рассказал на юридической конференции Национальной ассоциации округов в качестве иллюстрации к нелегкой жизни мелких муниципальных клерков Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вспомнил молодость и начало своей политической карьеры. Оказалось, что нелюбовь нынешнего лидера Демократической партии Америки к своим политическим соперникам тянется у него с самой молодости.

Так, по словам Байдена, много лет назад, когда он трудился мелким чиновником в округе Нью-Касл, в конце рабочего дня ему позвонила очень состоятельная женщина-республиканка и потребовала прислать людей, чтобы убрать труп собаки, валяющийся на лужайке перед ее домом.

– Я ответил, что муниципальные службы смогут прийти лишь утром, но она стала кричать, что платит мне зарплату, и что в таком случае я сам обязан немедленно явиться к ней домой и убрать труп животного. В общем, я приехал по этому адресу, который она назвала, взял мертвую собаку и положил ее прямо на порог ее дома, – поделился воспоминаниями глава Белого дома.

Саму историю Байден рассказал на юридической конференции Национальной ассоциации округов в качестве иллюстрации к нелегкой жизни мелких муниципальных клерков.

Впрочем, признался президент, после того, как труп несчастного животного оказался на пороге дома женщины, самому ему стало гораздо легче.